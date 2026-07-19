Μπράνσον, Τάουνς και Χαλιμπάρτον… βρέθηκαν στο ρινγκ του WWE (vids)

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και οι Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Ταϊρίς Χαλιμπάρτον… βρέθηκαν στο ρινγκ του WWE.

Οι Τζέιλεν Μπράνσον και Ταϊρίς Χαλιμπάρτον συνέχισαν την… παράδοσή τους να βρίσκονται στο ρινγκ του WWE, αλλά αυτή την φορά το «παρών» έδωσε και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα του Ντάνχαουζεν (ντυμένος στα χρώματα των Νικς) με τον Τζέι Ντι ΜακΝτόνα, ο Τάουνς έβγαλε… νοκ-άουτ τον δεύτερο και τον Ντόμινικ Μιστίριο με chokeslam.

Αργότερα, ο Μπράνσον βρέθηκε στο πλευρό του World Heavyweight Champion Ρόμαν Ρέινς, ενώ ο Σεθ Ρόλινς είχε βοήθεια από τον Χαλιμπάρτον.

Μάλιστα, αξίζει αν σημειωθεί πως ο Ρέινς έδωσε και έναν ξεχωριστό τίτλο στον Μπράνσον για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του βραβείου του MVP των τελικών.

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