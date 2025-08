Summerslam: Ο Τζον Σίνα χρησιμοποίησε ως όπλο την πατερίτσα του Χαλιμπάρτον (vid)

Το Summerslam του WWE ολοκληρώθηκε, με τον αγώνα του Τζον Σίνα και του Κόντι Ρόουντς να είναι το main event της δεύτερης βραδιάς. Το «παρών» στο σόου έδωσε και ο αστέρας των Ιντιάνα Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπάρτον.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για το WWE Championship, ο 17 φορές πρωταθλητής πλησίασε τον ΝΒΑερ, του πήρε την πατερίτσα και τη χρησιμοποίησε ως όπλο.

Για την ιστορία, ο Ρόουντς κατάφερε να πάρει τη νίκη και τον τίτλο, ενώ μετά το ματς έκανε την επιστροφή του και ο Μπροκ Λέσναρ.

Δείτε τη στιγμή:

John Cena really took Hali’s crutch 💀



(via @WWE)pic.twitter.com/wQUhtCdqRj