Παλαιστής του WWE ζητάει… συμβόλαιο από τους Νικς (pic)

Ο παλαιστής του WWE, Ντάνχαουζεν, έβαλε το… λιθαράκι του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νικς και ζητάει από τον οργανισμό συμβόλαιο.

Ο παλαιστής του WWE, Ντάνχαουζεν, και ο Στίβεν Έι Σμιθ είχαν μία κόντρα, με τον γνωστό δημοσιογράφο να… πληρώνει τον Ντάνχαουζεν για να… βγάλει την κατάρα από τους Νικς όταν βρέθηκαν να χάνουν με 2-1 από τους Ατλάντα Χοκς στον πρώτο γύρο των play-offs.

Αφού έγινε αυτό, η ομάδα της Νέας Υόρκης κατάφερε να κερδίσει 13 παιχνίδια στην σειρά και να «σκουπίσει» τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Το σερί σταμάτησε στους τελικούς, όταν έχασαν το Game 3 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ωστόσο, δεν λύγισαν και τελικά κατάφεραν μετά από 53 χρόνια να επιστρέψουν στην κορυφή του «μαγικού κόσμου».

Τώρα, μέσω μίας ανάρτησης στα social media, ο Ντάνχαουζεν ζήτησε… συμβόλαιο από τον οργανισμό, ώστε να αποσυρθεί από το ΝΒΑ ως πρωταθλητής. «Ο Ντάνχαουζεν ζητάει συμβόλαιο μίας μέρας από τους KNICKSHAUSEN ώστε να αποσυρθεί από το μπάσκετ ως πρωταθλητής του κόσμου» έγραψε στο post του.

Σημειώνεται πως ο χαρακτήρας του Ντάνχαουζεν στο WWE καταριέται άλλους, με τα πάντα να πηγαίνουν στραβά για εκείνους.

Δείτε την ανάρτηση: