Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε εύκολο έργο απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (96-75) στον πρώτο τελικό του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχθηκε την Χάποελ Τελ Αβίβ για τον πρώτο τελικό του ισραηλινού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από την αρχή του αγώνα και τελικά έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση με 96-75, κάνοντας το 1-0 στην σειρά.

Για τους νικητές ο Χορντ είχε 20 πόντους, με τους Κλαρκ και ΝτιΜπαρτολομέο να προσθέτους 15 έκαστος και τον Σόρκιν να τελειώνει τον αγώνα με 14. Από την άλλη, ο Μότλεϊ τελείωσε το ματς με 12 πόντους, ενώ Οντιάσι, Μπλέιζερ, Τζόουνς και Τιμόρ είχαν από 8. Με 7 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Μίσιτς.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-34, 72-52, 96-75

Τα στατιστικά του αγώνα.