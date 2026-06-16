ΠΑΟΚ: Προκρίνεται του Πούσιτς, «τελειώνει» του Λουτσέσκου

Αν και δεν σημειώθηκε κάποια επίσημη εξέλιξη στον ΠΑΟΚ, η αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό φινάλε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε, την ώρα που η επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς φαίνεται να προκρίνεται για τους Θεσσαλονικείς...

Οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο τεχνικό βρίσκονται υπό διευθέτηση, με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναμένεται προσεχώς, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς κοινής διαδρομής.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΠΑΟΚ έχει εντείνει τις επαφές της με υποψήφιους προπονητές, επιδιώκοντας να κλείσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας το συντομότερο δυνατό.

Μεταξύ των περιπτώσεων που παραμένουν σε πρώτο πλάνο βρίσκεται εκείνη του Μαρίνο Πούσιτς.

Ο Ολλανδοκροάτης προπονητής αποχώρησε από την Αλ Τζαζίρα το περασμένο Σάββατο και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των ασπρόμαυρων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ως εκ τούτου, ο Πούσιτς παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων και συγκεντρώνει, αυτή τη στιγμή, τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ...

