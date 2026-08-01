«Κοντά σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις»

Ο Ντάνιελ Τάις μπορεί να είναι ο επόμενος παίκτης που θα αποχωρήσει από την Βιλερμπάν, καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως αναφέρεται στο εξωτερικό.

Ακόμη μία μεταγραφή της Βιλερμπάν είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει πριν την έναρξη της νέας σεζόν λόγω των οικονομικών προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το «BasketNews» αναφέρει πως ο Ντάνιελ Τάις έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Θυμίζουμε πως ο Τόνι Πάρκερ είχε ανακοινώσει την απόκτησή του σε μία συνέντευξη, όμως η οικονομική κατάσταση της ομάδας φαίνεται πως θα τον οδηγήσει και αυτόν στην πόρτα της εξόδου, ακολουθώντας τα βήματα του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό AKTOR.