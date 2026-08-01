«Κοντά σε συμφωνία με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Τάις»

Ακόμη μία μεταγραφή της Βιλερμπάν είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει πριν την έναρξη της νέας σεζόν λόγω των οικονομικών προβλημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, το «BasketNews» αναφέρει πως ο Ντάνιελ Τάις έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Θυμίζουμε πως ο Τόνι Πάρκερ είχε ανακοινώσει την απόκτησή του σε μία συνέντευξη, όμως η οικονομική κατάσταση της ομάδας φαίνεται πως θα τον οδηγήσει και αυτόν στην πόρτα της εξόδου, ακολουθώντας τα βήματα του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε στον Παναθηναϊκό AKTOR.