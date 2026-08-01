Αυτοί είναι που προκάλεσαν τη στροφή της FIFA και του Ινφαντίνο (pic)

Σύμφωνα με την Equipe, αυτά τα δύο ηγετικά μέλη της FIFA είναι που οδήγησαν τον Ινφαντίνο σε αλλαγή στάσης για το θέμα των επενδυτών του Μουντιάλ.

Σε δύο άτομα οφείλεται η οπισθοχώρηση του Ινφαντίνο και της FIFA στο θέμα των επενδυτών του Μουντιάλ, με την γαλλική Equipe να τονίζει πως για την αλλαγή της στάσης του προέδρου της FIFA δεν έπαιξαν ρόλο οι έντονες διαμαρτυρίες αλλά οι δύο άμεσοι συνεργάτες του. Ο Κάρλος Κορδέιρο, επικεφαλής των συμβούλων του και δεξί του χέρι, αλλά και ο Κέβιν Λαμούρ νούμερο τρία, στην ιεραρχία της FIFA.

Τα δύο αυτά άτομα τόνισαν ότι δεν συμφωνούν με την κίνηση που έκανε ο Ινφαντίνο, αναγκάζοντας τον πρόεδρο της FIFA να αλλάξει στάση.

Ο Κορδέιρο στη δήλωσή του ανέφερε:

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Δεν έπαιξα κανένα ρόλο σε αυτήν την πρόταση και αντιτίθεμαι κατηγορηματικά σε αυτήν! Είναι κακό για τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, κακό για το ποδόσφαιρο και κακό για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος! Η FIFA διαθέτει ήδη εξαιρετικούς οικονομικούς πόρους. Η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου στο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του ποδοσφαίρου για την άντληση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει νόημα. Υποθηκεύει το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς πειστική αιτιολόγηση», τόνισε.

Ο Λαμούρ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Από τότε που εντάχθηκα στη FIFA, πριν από λίγο λιγότερο από δύο χρόνια, έχω περάσει από τη μία έκπληξη στην άλλη! Έχω δει αρκετά για να δημιουργήσω μια εξαιρετική σειρά από αυτά. Αλλά αυτά που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες και αυτά που έχουν συμβεί στο παρασκήνιο τους τελευταίους μήνες είναι ακατανόητα. Για να το θέσω πολύ ξεκάθαρα: το έργο που έχει πυροδοτήσει τόση διαμάχη και συζήτηση δεν είναι έργο της FIFA. Είναι ακόμη λιγότερο ένα διοικητικό έργο της FIFA. Είναι το έργο ενός μόνο ατόμου!», ήταν τα λόγια του Λαμούρ.

Αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με την Equipe, ήταν αυτές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, με τις δύο τοποθετήσεις των δύο ηγετικών μελών της FIFA να επηρεάζουν αρκετά τον Τζάνι Ινφαντίνο, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει για το επενδυτικό πλάνο του Μουντιάλ.