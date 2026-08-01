Υπέρ του Ινφαντίνο η Ασιατική Ομοσπονδία: «Στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενότητα του ποδοσφαίρου»

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Τζιάνι Ινφαντίνο πήρε η Ασιατική Ομοσπονδία, κάνοντας γνωστή την στήριξη της στο πρόσωπο του προέδρου της FIFA.

Η απόφαση του Ιταλού να πουλήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με αρκετές ομοσπονδίες να έχουν εκφράσει την κάθετη διαφωνία τους, με τον ίδιο να χάνει την εμπιστοσύνη τους.

Αντίθετα με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η Ασιατική Ομοσπονδία στήριξε τον Ινφαντίνο και τις κινήσεις του, μέσω επίσημης ανακοίνωσης του σεΐχη Σαλμάν:

«Το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πρέπει πάντα να διαμορφώνεται μέσω σωστής διαβούλευσης, συλλογικού διαλόγου και σεβασμού των καθιερωμένων δομών διακυβέρνησης του παιχνιδιού μας.

Η AFC είναι έτοιμη να υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενισχύει την ενότητα της ποδοσφαιρικής οικογένειας, συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη του παιχνιδιού παγκοσμίως και προσφέρει ουσιαστικά οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».