Πρόκριση για τον Ντούσκο στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος έδειξε για μια ακόμη φορά την ποιότητά του και πήρε μια σχετικά άνετη πρόκριση στον τελικό του μονού σκιφ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βαρέζε, τερματίζοντας τρίτος στην ημιτελική σειρά.

Ακόμα μια άνετη πρόκριση για τον Στέφανο Ντούσκο, με τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 2021 να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του μονού σκιφ ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βαρέζε στην Ιταλία.

Με χρόνο 06:49.13, ο Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά, έχοντας εξασφαλίσει από τα πρώτα μέτρα μια μεγάλη απόσταση από τους διώκτες του.

Έχοντας τέσσερα ασημένια μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Στέφανος Ντούσκος θέλει να προσθέσει ένα ακόμα στη συλλογή του στον τελικό της Κυριακής (2/8) που είναι προγραμματισμένος για τις 13:52.