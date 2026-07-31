Σοκ με Παντελίδη: Σοβαρός τραυματισμός σε προπονητικό φιλικό και χειρουργείο!

Η ατυχία στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σοβαρά σε αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα και να υποβάλεται το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση.

Το κακό... τρίτωσε για τον Παναθηναϊκό, αφού μετά τους Ίνγκι Ίνγκασον και Ντάβιντε Καλάμπρια η ομάδα χάνει με σοβαρό τραυματισμό για σημαντικό χρονικό διάστημα και τον Παύλο Παντελίδη.

Ο Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε στο σημερινό 45λεπτο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea, όμως σε μια ανύποπτη φάση δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν κάνει λόγο για κάταγμα κνήμης - περόνης, με τον Παντελίδη να υποβάλεται αργά το βράδυ σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης.

Εφόσον μάλιστα επιβεβαιωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του, τότε θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πολύ μεγάλο διάστημα.