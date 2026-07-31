Η παράδοση καλά κρατεί για τον ΠΑΟΚ - 10 χρόνια αήττητος σε πρεμιέρες στην Τούμπα

Ούτε η Ντιναμό Κιέβου «έσπασε» την παράδοση του ΠΑΟΚ, ο οποίος παρέμεινε για 10η συνεχόμενη σεζόν αήττητος στην πρεμιέρα του στην Τούμπα.

Η παράδοση συνεχίστηκε, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε και πλέον ψάχνει μία ακόμα πρόκριση για να φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, ενώ με δύο συνεχόμενες προκρίσεις θα βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στον ενιαίο όμιλο του Εuropa League.

Αντίπαλος πλέον η Άντερλεχτ, η πέμπτη διαφορετική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος που επιστρέφει μετά από 2,5 περίπου χρόνια στο Βέλγιο, αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες.

Η όγδοη πρόκριση στις δέκα τελευταίες πρεμιέρες

Μπορεί τα καλοκαιρινά προκριματικά κα ειδικότερα οι πρώτες μονομαχίες της κάθε ομάδας στη νέα σεζόν να αποτελούν ίσως τα πιο δύσκολα ματς της χρονιάς. Πόσω μάλλον για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει αλλάξει πλήρως το «πρόσωπο» του τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά.

Όμως ξανά οι ασπρόμαυροι βρήκαν τον τρόπο να κάνουν αυτό που... συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια. Να παίρνουν εύκολα ή δύσκολα την πρόκριση. Φέτος η πρόκριση ήρθε λίγο πιο εύκολα από ότι περιμέναμε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να «σφραγίζει» το ασπρόμαυρο check-in στον 3ο προκριματικό.

Οκτώ προκρίσεις μετράει αισίως ο ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια των δέκα τελευταίων σεζόν, ένα εξαιρετικό ποσοστό για τα δεδομένα των εν λόγω αγώνων. Είτε πρόκειται για αγώνες του Champions είτε των Εuropa & Conference League, ο Δικέφαλος τσεκάρει τις περισσότερες φορές (80%) το εισιτήριο του για την επόμενη φάση.

Μοναδικές φορές που δεν χαμογέλασαν οι ασπρόμαυροι ήταν το 2022 στη Σόφια κόντρα στην τοπική Λέφσκι, ίσως η μοναδική «παγίδα» που έπεσαν, καθώς ο έτερος αποκλεισμός είναι το 2019 στα προκριματικά του Champions League από τον Άγιαξ.

10 σερί χρόνια αήττητος στο πρώτο ματς της Τούμπας

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό που παρέμεινε σε ισχύ όμως είναι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Επί δέκα χρόνια πλέον μετά το 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου, ο Δικέφαλος παραμένει αήττητος στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα, μετρώντας ένα ρεκόρ με έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Ομάδες όπως η Μπεσίκτας, ο Άγιαξ (μία συνάντηση), ή ακόμα πιο πρόσφατα η Βόλφσμπεργκερ, η Λέφσκι και η Ντιναμό Κιέβου δεν μπόρεσαν να φύγουν με τη νίκη από τη Τούμπα, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το μακρινό πλέον 2016, όταν ο... Άγιαξ είχε επικρατήσει με 1-2 στη δεύτερη από τις συνολικές τρεις μονομαχίες του ΠΑΟΚ με τον Αίαντα.