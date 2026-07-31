Έκπληξη: Τέλος η ποινή του Μούντρικ, επιστρέφει στην Τσέλσι!

Περίπου δύο χρόνια μετά την τιμωρία του για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ, ο Μιχάιλο Μούντρικ μπορεί να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

Ελεύθερος να επιστρέψει στα γήπεδα είναι ο Μιχάιλο Μούντρικ, αφού η FA ήρθε σε συνεννόηση με την WADA για την άρση της αρχικής τετραετούς ποινής που είχε επιβληθεί στον Ουκρανό τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της Τσέλσι παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση της ουσίας μελδόνιο που βρέθηκε στα ούρα του εκείνη την περίοδο, ωστόσο σήμερα με τα νέα όρια, η ποσότητα με την οποία είχε βρεθεί θετικός δεν τον καθιστά ντοπαρισμένο.

Ως εκ τούτου, η ποινή του Μιχάιλο Μούντρικ παύει να ισχύει κάτι που ισχύει ότι περίπου 20 μήνες μετά την αρχική ποινή, ο Ουκρανός μεσοεπιιθετικός μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Τσέλσι σε μία εντελώς αιφνιδιαστική εξέλιξη.