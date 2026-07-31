Επίσημο: Παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2030 ο Κάνγκουα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα πλέον την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, με το συμβόλαιο του χαφ από την Ζάμπια να έχει διάρκεια έως το 2030.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει εδώ κι αρκετές ημέρες σε οριστική συμφωνία με την Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα, όμως έδωσε στον παίκτη το δικαίωμα να αγωνιστεί στα δύο ματς των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, για τα προκριματικά του Champions League.

Ο χαφ από την Ζάμπια είχε κομβικό ρόλο, πετυχαίνοντας γκολ στο πρώτο ματς και μοιράζοντας ασίστ στο δεύτερο, «υπογράφοντας» έτσι την πρόκριση της -πρώην, πια- ομάδας του. Αμέσως μετά ήρθε στην Ελλάδα, παρακολουθώντας χτες από το ΟΑΚΑ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Φυσικά υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και από την στιγμή που όλα ήταν εντάξει υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε επισήμως από το «Τριφύλλι» μέχρι το 2030.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Κινγκς Κάνγκουα γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1999 στην Κασάμα της Ζάμπιας. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με τη Happy Hearts, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Buildcon, έχοντας προηγουμένως περάσει για ένα διάστημα και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Το 2019, σε ηλικία 20 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ρωσικής Άρσεναλ Τούλα, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια και απέκτησε τις πρώτες σημαντικές διεθνείς παραστάσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Με την ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας τη σεζόν 2022-23, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς το νταμπλ με 37 συμμετοχές και 11 γκολ.

Τον Φεβρουάριο του 2024 παραχωρήθηκε με δανεισμό στη βελγική Κόρτραϊκ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους επέστρεψε στη Χάποελ Μπερ Σεβά με μεταγραφή. Την πρώτη του σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ και τη δεύτερη το πρωτάθλημα, έχοντας κομβικό ρόλο. Συνολικά κατά τη διετία που παρέμεινε στην ομάδα, πραγματοποίησε 84 συμμετοχές, σκόραρε 29 γκολ και μοίρασε 20 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με τη Ζάμπια από το 2019, μετρώντας 43 συμμετοχές και επτά γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».