Με αριθμό-ρεκόρ η Ελληνική αποστολή στο Eυρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την Ελληνική αποστολή για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου θα αποτελείται από 33 αθλητές και 23 αθλήτριες.

Με τη μεγαλύτερη ομάδα της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα εκπροσωπηθεί στο Μπέρμιγχαμ ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός. Μετά τις προσθαφαιρέσεις στο Ranking, ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών από τη χώρα μας που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής, έφτασαν τους 60, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 33 άνδρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα στη Ρώμη.

Τα πιο γεμάτα με ελληνικές συμμετοχές αγωνίσματα είναι ο Μαραθώνιος Βάδην γυναικών – λόγω της κατόχου του τίτλου, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη – με τέσσερις συμμετοχές και έπονται με τρεις τα 200 μ. γυναικών, καθώς και το τριπλούν, η σφαίρα, η σφύρα και τα δύο αγωνίσματα του βάδην στους άνδρες.

Για όγδοη φορά θα λάβει μέρος ο Δημήτρης Τσιάμης, για έβδομη η Κατερίνα Στεφανίδη και για πέμπτη ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, ο Μιχάλης Αναστασάκης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και η Σταματία Σκαρβέλη.

Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές ανά αγώνισμα και η προϊστορία τους στη διοργάνωση.

Άνδρες

Σωτήρης Γκαραγκάνης - 200μ., 4Χ100μ. (1)

Βασίλης Μυριανθόπουλος - 200μ., 4Χ100μ. (1)

Γιώργος Φρανκς - 400μ. (-)

Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος - 110μ. εμπ. (-)

Δημήτρης Λεβαντίνος - 400μ. εμπ. (1)

Γιώργος Σταμούλης - Μαραθώνιος (-)

Αντώνης Μέρλος - Ύψος (2)

Αντρέα Μίτα - Ύψος (-)

Εμμανουήλ Καραλής - Επί Κοντώ (2)

Γιάννης Ρίζος - Επί Κοντώ (1)

Μίλτος Τεντόγλου - Μήκος (3)

Νίκος Σταματονικολός - Μήκος (-)

Νικόλας Ανδρικόπουλος - Τριπλούν (1)

Ανδρέας Πανταζής - Τριπλούν (2)

Δημήτρης Τσιάμης - Τριπλούν (7)

Κώστας Γεννίκης - Σφαιροβολία (-)

Ιάσων Μαχαίρας - Σφαιροβολία (-)

Οδυσσέας Μουζενίδης - Σφαροβολία (1)

Δημήτρης Παυλίδης - Δισκοβολία (-)

Χρήστος Φραντζεσκάκης - Σφυροβολία (2)

Γιώργος Παπαναστασίου - Σφυροβολία

Μιχάλης Αναστασάκης - Σφυροβολία (4)

Δημήτρης Τσίτσος - Ακοντισμός (-)

Γιώργος Κριτούλης - Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Παπαστεργίου - Ημιμαθώνιος Βάδην (-)

Κώστας Ντεντόπουλος - Ημιμαραθώνιος Βάδην (-)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ - Μαραθώνιος Βάδην (4)

Γιώργος Κελεπούρης - Μαραθώνιος Βάδην (-)

Ανδρέας Καραγιάννης - Μαραθώνιος Βάδην (-)

Νικόλας Παναγιωτόπουλος - 4Χ100μ. (1)

Θοδωρής Βροντινός - 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Βοσκόπουλος - 4Χ100μ. (1)

Γιάννης Νυφαντόπουλος - 4Χ100μ. (3)

Γυναίκες

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου - 100μ. , 200μ., 4Χ100μ. (1)

Ραφαέλα Σπανουδάκη - 100μ., 200μ., 4Χ100μ. (3)

Δήμητρα Τσουκαλά - 200μ., 4Χ100μ. (1)

Γεωργία Δεσπολλάρη - 800μ. (-)

Ματίνα Νούλα - Μαραθώνιος (-)

Παναγιώτα Δόση - Ύψος (1)

Κατερίνα Στεφανίδη - Επί Κοντώ (6)

Αριάδνη Αδαμοπούλου - Επί Κοντώ (1)

Αντριάνα Γκόγκα - Μήκος (-)

Ναταλία Μπέση - Μήκος (-)

Οξάνα Κορένεβα - Τριπλούν (1)

Σπυριδούλα Καρύδη - Τριπλούν (1)

Μαρία Ραφαηλίδου - Σφαιροβολία (-)

Μαρία Μαγκούλια - Σφαιροβολία (1)

Κρίστυ Αναγνωστοπούλου - Δισκοβολία (4)

Σταματία Σκαρβέλη - Σφυροβολία (4)

Ελίνα Τζένγκο - Ακοντισμός (2)

Αναστασία Ντραγκομίροβα - Έπταθλο (1)

Χριστίνα Παπαδοπούλου - Ημιμαραθώνιος Βάδην (2)

Αναστασία Αντωνοπούλου - Ημιμαραθώνιος Βάδην (-)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη - Μαραθώνιος Βάδην (4)

Πένυ Τσινοπούλου - Μαραθώνιος Βάδην (1)

Όλγα Φιάσκα - Μαραθώνιος Βάδην (-)

Έφη Κουρκουτσάκη -Μαραθώνιος Βάδην (-)

Σοφία Καμπερίδου - 4Χ100μ. (-)

Αποστολία Αντωνάτου - 4Χ100μ. (-)

Αργυρώ Παπαδεράκη - 4Χ100μ. (-)