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Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ στην Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Γνωστή έγινε η Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια απέναντι στην Ναϊμέγκεν.

Την Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Ναϊμέγκεν ανακοίνωσε η UEFA. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Μεχντί Ταρέμι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο νεοαποκτηθείς τερματοφύλακας, Στέφαν Ορτέγκα.

Να θυμίσουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν βάσει κανονισμού να κάνουν έως αλλαγές, μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα όπου θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα

Εκπλήξεις από τον Μεντιλίμπαρ στην Ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Εκτός οι Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ