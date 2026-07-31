Ανανεώσε με τον Παναθηναϊκό η Καλοκαιρινού

Η Καλλιόπη Καλοκαιρινού θα συνεχίσει να είναι παίκτρια του Παναθηναϊκού και την επόμενη σεζόν.

Παραμένει «πράσινη» η Καλλιόπη Καλοκαιρινού. Η Ελληνίδα χαφ ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό για άλλον ένα χρόνο το συμβόλαιο της,

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Καλλιόπη Καλοκαιρινού για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν η Καλλιόπη Καλοκαιρινού. Η 19χρονη χαφ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Καλλιόπη Καλοκαιρινού σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που παραμένω στον Παναθηναϊκό, σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο. Φέτος θα δώσουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε για να πάρει η ομάδα αυτό που της αξίζει. Ευχαριστώ πολύ το προπονητικό επιτελείο και την διοίκηση για όλα όσα μου έχουν χαρίσει».