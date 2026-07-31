Ακραίο περιστατικό: Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη έξω από ταβέρνα στην Πολίχνη - Τη δάγκωσε σε λαιμό και πρόσωπο

Επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα τσακάλι, δέχθηκε ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με εργαζόμενη της επιχείρησης που μίλησε στο protothema.gr, το παιδί βρισκόταν στο σημείο μαζί με τους γονείς του και τη στιγμή της επίθεσης έπαιζε με άλλα παιδιά στον αύλειο χώρο, όταν κατέβηκε το τσακάλι και της επιτέθηκε.

«Το τσακάλι άρπαξε το παιδάκι, το δάγκωσε λίγο στον λαιμό, στο πρόσωπο και στην πλάτη και έπαθε και μια ελαφριά κάκωση. Το παιδί ήταν μαζί με τους γονείς, έτρωγαν και ήταν και άλλα παιδάκια. Ήρθε το ασθενοφόρο και πήρε το παιδί. Το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην Πολίχνη και πρέπει να ήρθε από τα Μετέωρα, πρέπει κάτι να γίνει. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολλά παιδάκια και παίζανε μαζί. Πρώτη φορά γίνεται τέτοιο περιστατικό», είπε.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις και αφού τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη συνέχεια αποχώρησε.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.