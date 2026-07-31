Μίλαν: Συγκλονιστικές στιγμές στην προπόνηση στη μνήμη του Μπαρέζι (vid)

Εικόνες από το Περθ της Αυστραλίας όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία της η Μίλαν.

Ο Φράνκο Μπαρέζι δεν μένει πια εδώ και το ιταλικό αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πενθεί.

Η είδηση έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» στους παίκτες και το προπονητικό τιμ της Μίλαν, που βρίσκεται στο Περθ της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στα social media της ομάδας αναρτήθηκε βίντεο με όλα τα μέλη να σχηματίζουν έναν ανθρώπινο κύκλο, έχοντας τοποθετήσει στο κέντρο του γηπέδου τη φανέλα του Φράνκο Μπαρέζι με το θρυλικό «6», τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Στιγμές συγκλονιστικές για τον μεγάλο Ιταλό ποδοσφαιριστή χτυπημένος από την επάρατη νόσο.

Δείτε το βίντεο