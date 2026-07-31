Εκτός κάθε ελέγχου η φωτιά στη Βοιωτία - Νέα μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις από Πόρτο Γερμενό και Προσήλι

Η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς το πύρινο μέτωπο είναι πλέον εκτός ελέγχου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν άνιση μάχη απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τη συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία παραμένουν καθηλωμένα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην κορυφογραμμή, όπου οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εμποδίσουν τη φωτιά να περάσει στην άλλη πλευρά.

Αν αυτό συμβεί, υπάρχει φόβος ότι το μέτωπο θα πάρει νέες διαστάσεις, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την επιχείρηση και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις γύρω περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ σε αρκετά σημεία οι φλόγες φαίνεται να κυκλώνουν τους πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, με όλες τις διαθέσιμες επίγειες δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

Πριν λίγα λεπτά ήρθε μήνυμα από το 112 με οδηγίες για εκκένωση του Πόρτο Γερμενού και της περιοχής Προσήλι με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα μέσω Βιλίων.

Δυστυχώς, οι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε πολλά μέτωπα με ακόμα ένα να ξεσπά στο Κομπότι Άρτας και να προκαλεί νέο συναγερμό. Από το παρακάτω βίντεο φαίνεται ότι έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Διακοπή της κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει κι ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στα μεγάλα μέτωπα.

Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.

Πηγή φωτό & βίντεο: Πυρκαγιά Ενημέρωση