ΠΑΟΚ: Οριακό φαβορί κόντρα στην Άντερλεχτ - Οι πιθανότητες για League Phase

Οριακό φαβορί θεωρείται από το Football Meets Data ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ - Οι πιθανότητες για παρουσία στη League Phase του Europa League.

Οι ασπρόμαυροι ξεπέρασαν το πρώτο τους εμπόδιο στην Τούμπα, καθώς με το 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου τσέκαραν το εισιτήριό τους για τον 3ο προκριματικό του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Άντερλεχτ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 6 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν μία πρόκριση για να αγωνιστούν ξανά σε ενιαίο όμιλο ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και δύο συνεχόμενες προκρίσεις για τη League Phase του Europa League.

Οριακό φαβορί ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ

Στο 58% κυμαίνονται οι πιθανότητες του Δικεφάλου να προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ, με το αντίστοιχο ποσοστό των Βέλγων να ανέρχεται στο 42%. Τα συγκεκριμένα ποσοστά αποτυπώνουν πως η ομάδα των Βρυξελλών αποτελεί σαφώς πιο απαιτητικό εμπόδιο σε σχέση με τη Ντιναμό Κιέβου, απέναντι στην οποία το μοντέλο έδινε στον ΠΑΟΚ πιθανότητες πρόκρισης της τάξεως του 70%, έναντι 30% των Ουκρανών.

Αρκετά έμπειροι οι Βέλγοι που έχουν... βαρύ όνομα τόσο εντός συνόρων, όσο και συνολικά στην Ευρώπη, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, κατάμεστο Lotto Park των Βρυξελλών.

Μεγάλο πλεονέκτημα στα πλέι οφ ενόψει League Phase

Τρίτο μεγαλύτερο φαβορί φαντάζουν οι ασπρόμαυροι προκειμένου να βρεθούν στη League Phase του Europa League, όσον αφορά τις ομάδες που μετέχουν στα προκριματικά της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πίσω μόνο από Μπενφίκα και Ομόνοια κατατάσσεται ο ΠΑΟΚ, με πιθανότητες 69% να βρεθεί στη League Phase του Europa League. Αυτό σημαίνει πως, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, ο αντίπαλος που θα προκύψει στην κλήρωση των πλέι οφ αναμένεται να είναι θεωρητικά πιο βατός από τους Βέλγους.

Ομάδες όπως Ζαλγκίρις Κάουνο, Τσέλιε, Άαρχους, Λαρν ή Ιμπέρια, Λίλεστρομ και Βίκινγκουρ ή Τουν επ' ουδενί δεν τρομάζουν τους Θεσσαλονικείς που στρέφονται πλέον αποκλειστικά στα δύο παιχνίδια κόντρα στη Βασίλισσα του Βελγίου.