Συγκίνηση για τον Νεϊμάρ: Η Σάντος αποκάλυψε την προτομή του έξω από το «Βίλα Μπελμίρο»

Μία ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Νεϊμάρ, καθώς η Σάντος τίμησε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης ιστορίας της, αποκαλύπτοντας την προτομή του έξω από το ιστορικό γήπεδο «Βίλα Μπελμίρο».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (30/7) σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τον βραζιλιάνικο σύλλογο να επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη στον 34χρονο αστέρα. Η προτομή απεικονίζει τον Νεϊμάρ με τη φανέλα της Σάντος και τοποθετήθηκε σε σκουρόχρωμο βάθρο με ειδική πλακέτα που αναγράφει τα σημαντικότερα επιτεύγματά του, δίπλα στα αφιερώματα προς άλλες εμβληματικές μορφές της ομάδας.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νεϊμάρ εξέφρασε τη συγκίνησή του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τη Σάντος και τους φιλάθλους της για την τιμή που του έγινε.

«Σήμερα αιφνιδιάστηκα ευχάριστα... Το να σε τιμά η ομάδα της καρδιάς σου είναι κάτι απίστευτο. Είναι μεγάλη τιμή να αποτελώ μέρος της ιστορίας της Σάντος.

Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους της Σάντος που βρίσκονται στο πλευρό μου από τα πρώτα μου βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, αλλά και δύσκολες περιόδους, με εσάς να με στηρίζετε πάντα. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει και δίνει τα πάντα για αυτή τη μεγάλη ομάδα. Έχω κάνει λάθη και ίσως κάνω κι άλλα, όμως πάντα με μοναδικό στόχο το καλό της Σάντος.

Σας ευχαριστώ όλους για όσα μου έχετε χαρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος σταρ.