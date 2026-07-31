ΠΑΟΚ: «Φωνάζει» παρών ενόψει Άντερλεχτ ο Σορετίρε

Μετά από πολλούς μήνες ο Σόλα Σορετίρε επέστρεψε σήμερα (31/7) σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης, φωνάζοντας παρών ενόψει Άντερλεχτ.

Πρωϊνό χαλάρωμα για τους ασπρόμαυρους μετά τη σημαντική πρόκριση στην Τούμπα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, με τα ευχάριστα να συνεχίζονται.

Ο Σόλα Σορετίρε συμμετείχε για πρώτη φορά σε όλο το σημερινό πρόγραμμα, ξεπερνώντας πλήρως τον τραυματισμό του. Πλέον, τίθεται με τη σειρά του στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τελειωμάτων και παιχνίδι μικρού χώρου. Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπόντοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 09:30 στο Αθλητικό Κέντρο στη Νέα Μεσημβρία.



