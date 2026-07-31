Δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση ο Παναθηναϊκός - Υποδειγματική η στάση του κόσμου του!

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε την δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση στα προκριματικά του Conference League. Η υποδειγματική του στάση και η εντυπωσιακή ανταπόκριση των κατόχων διαρκείας.

Το «Τριφύλλι» κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι, σε ένα παιχνίδι όπου τα πράγματα δεν κύλησαν όπως ακριβώς θα ήθελε και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ.

Παρόλα αυτά, το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, έχοντας φυσικά πολύ μεγάλη ώθηση και από τον κόσμο της ομάδας.

Ο «πράσινος» λαός γέμισε σχεδόν όλο το κάτω διάζωμα, πετυχαίνοντας την 2η μεγαλύτερη προσέλευση στα φετινά προκριματικά της διοργάνωσης, πίσω μόνο από αυτή του Άγιαξ στην αναμέτρηση με την Βοϊβοντίνα.

🏟️ Seasonal Top 15 Attendances | 🟢 UECL Qualifiers (7-29 Jul)



51,251 🇳🇱 Ajax v 🇷🇸 Vojvodina 🆕

22,414 🇬🇷 Panathinaikos v 🇭🇺 Paks 🆕

20,541 🇩🇰 Copenhagen v 🇺🇦 Polissya 🆕

15,749 🇸🇪 IFK Göteborg v 🇪🇪 FCI Levadia

15,270 🇰🇿 Astana v 🇦🇱 Dinamo City

15,182 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian v 🇽🇰 Malisheva… pic.twitter.com/7wRHuKh7I3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026

Για να συμβεί αυτό μάλιστα χρειάστηκε να έρθει στο γήπεδο σχεδόν το 80% των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όταν αντίστοιχα χρόνια τέτοια εποχή το ποσοστό ήταν κοντά στο 60%. Δείγμα της «δίψας» που υπάρχει για αυτό που «χτίζει» φέτος ο Παναθηναϊκός.

Αυτό που αξίζει πάντως να τονιστεί είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε υποδειγματική στάση, βοήθησε μόνο με την φωνή του την ομάδα και παράλληλα δεν υπήρξε η παραμικρή αποδοκιμασία ή δυσφορία τις δύο φορές που το «Τριφύλλι» βρέθηκε πίσω στο σκορ.