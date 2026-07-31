Το πρόγραμμα όλων των ομίλων της Γ' Εθνικής

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Α’ φάσης της Γ’ Εθνικής για τη σεζόν 2026/27, με τη συμμετοχή 113 ομάδων, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε 10 ομίλους.

Η φετινή μορφή της κατηγορίας θυμίζει την παλιά Δ’ Εθνική, καθώς οι όμιλοι διαμορφώθηκαν με γεωγραφικά κριτήρια, περιορίζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των ομάδων.

Η σέντρα του πρωταθλήματος έχει οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, κ. Σιδέρης, γνωστοποίησε ότι το Παράρτημα Β, το οποίο αφορά το σύστημα διεξαγωγής της Β’ και της Γ’ Φάσης, θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από τη φετινή διαδικασία θα προβιβαστούν στη Super League 2 δύο ομάδες από τον Βορρά και δύο από τον Νότο.Super League 2

Προσκεκλημένος της ΕΠΟ στην κλήρωση ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα, ένας από τους σημαντικότερους ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα και πλέον προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα, ο οποίος συμμετέχει στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου – ΑΟ Ξάνθη

Άρδας Καστανεών – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

Δόξα Δράμας – Απόλλων Παραλιμνίου

ΑΕ Θράκης – ΑΟ Καβάλα

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Ορφέας Ελευθερούπολης

2η αγωνιστική

ΑΟ Ξάνθη – Άρδας Καστανεών

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Αετός Οφρυνίου

Απόλλων Παραλιμνίου – ΑΟ Καβάλα

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – ΑΕ Θράκης

Ορφέας Ελευθερούπολης – Δόξα Δράμας

3η αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου – Άρδας Καστανεών

Δόξα Δράμας – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

ΑΕ Θράκης – ΑΟ Ξάνθη

Απόλλων Παραλιμνίου – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

ΑΟ Καβάλα – Ορφέας Ελευθερούπολης

4η αγωνιστική

ΑΟ Ξάνθη – Απόλλων Παραλιμνίου

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – ΑΟ Καβάλα

Άρδας Καστανεών – ΑΕ Θράκης

Δόξα Δράμας – Αετός Οφρυνίου

Ορφέας Ελευθερούπολης – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

5η αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου – ΑΕ Θράκης

ΑΟ Καβάλα – Δόξα Δράμας

Απόλλων Παραλιμνίου – Άρδας Καστανεών

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

ΑΟ Ξάνθη – Ορφέας Ελευθερούπολης

6η αγωνιστική

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – ΑΟ Ξάνθη

Δόξα Δράμας – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

ΑΕ Θράκης – Απόλλων Παραλιμνίου

ΑΟ Καβάλα – Αετός Οφρυνίου

Ορφέας Ελευθερούπολης – Άρδας Καστανεών

7η αγωνιστική

ΑΟ Ξάνθη – Δόξα Δράμας

Άρδας Καστανεών – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

Απόλλων Παραλιμνίου – Αετός Οφρυνίου

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – ΑΟ Καβάλα

Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης

8η αγωνιστική

Αετός Οφρυνίου – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού

Δόξα Δράμας – Άρδας Καστανεών

ΑΕ Θράκης – Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου

ΑΟ Καβάλα – ΑΟ Ξάνθη

Ορφέας Ελευθερούπολης – Απόλλων Παραλιμνίου

9η αγωνιστική

Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Απόλλων Παραλιμνίου

Άρδας Καστανεών – ΑΟ Καβάλα

ΑΕ Θράκης – Δόξα Δράμας

ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – ΑΟ Ξάνθη

Αετός Οφρυνίου – Ορφέας Ελευθερούπολης

Το πρόγραμμα του 2ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Φοίνικας Πολίχνης – Κιλκισιακός

Μακεδονικός – Ακρίτες Συκεών

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Πανεδεσσαϊκός – ΜΠΑΜ FC

Ρεπό: ΑΕ Πολυκάστρου

2η αγωνιστική

ΑΕ Πολυκάστρου – Φοίνικας Πολίχνης

Κιλκισιακός – Μακεδονικός

Ακρίτες Συκεών – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Ηρακλής Θερμαϊκού – Πανεδεσσαϊκός

ΜΠΑΜ FC – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Ρεπό: Αστέρας Αγίου Νικολάου

3η αγωνιστική

Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός

Αστέρας Αγίου Νικολάου – ΑΕ Πολυκάστρου

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Κιλκισιακός

ΜΠΑΜ FC – Ακρίτες Συκεών

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Ηρακλής Θερμαϊκού

Ρεπό: Πανεδεσσαϊκός

4η αγωνιστική

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Φοίνικας Πολίχνης

Μακεδονικός – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

ΑΕ Πολυκάστρου – Πανεδεσσαϊκός

Κιλκισιακός – ΜΠΑΜ FC

Ηρακλής Θερμαϊκού – Ακρίτες Συκεών

Ρεπό: ΠΑΟΚ Κρηστώνης

5η αγωνιστική

Φοίνικας Πολίχνης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Πανεδεσσαϊκός – Αστέρας Αγίου Νικολάου

ΜΠΑΜ FC – Μακεδονικός

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – ΑΕ Πολυκάστρου

Ηρακλής Θερμαϊκού – Κιλκισιακός

Ρεπό: Ακρίτες Συκεών

6η αγωνιστική

Πανεδεσσαϊκός – Φοίνικας Πολίχνης

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΜΠΑΜ FC

Αστέρας Αγίου Νικολάου – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Μακεδονικός – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΑΕ Πολυκάστρου – Ακρίτες Συκεών

Ρεπό: Κιλκισιακός

7η αγωνιστική

Φοίνικας Πολίχνης – ΜΠΑΜ FC

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Πανεδεσσαϊκός

Ηρακλής Θερμαϊκού – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Αγίου Νικολάου

Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου

Ρεπό: Μακεδονικός

8η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Φοίνικας Πολίχνης

ΜΠΑΜ FC – Ηρακλής Θερμαϊκού

Πανεδεσσαϊκός – Ακρίτες Συκεών

Αστέρας Αγίου Νικολάου – Κιλκισιακός

Μακεδονικός – ΑΕ Πολυκάστρου

Ρεπό: Ποσειδώνας Μηχανιώνας

9η αγωνιστική

Φοίνικας Πολίχνης – Ηρακλής Θερμαϊκού

Ακρίτες Συκεών – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Κιλκισιακός – Πανεδεσσαϊκός

ΑΕ Πολυκάστρου – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Μακεδονικός – Αστέρας Αγίου Νικολάου

Ρεπό: ΜΠΑΜ FC

10η αγωνιστική

Ακρίτες Συκεών – Φοίνικας Πολίχνης

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Κιλκισιακός

ΜΠΑΜ FC – ΑΕ Πολυκάστρου

Πανεδεσσαϊκός – Μακεδονικός

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Αστέρας Αγίου Νικολάου

Ρεπό: Ηρακλής Θερμαϊκού

11η αγωνιστική

Κιλκισιακός – Ακρίτες Συκεών

ΑΕ Πολυκάστρου – Ηρακλής Θερμαϊκού

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Αστέρας Αγίου Νικολάου – ΜΠΑΜ FC

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Πανεδεσσαϊκός

Ρεπό: Φοίνικας Πολίχνης

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου – Καστοριά

Μακεδονικός Σιάτιστας – Εορδαϊκός

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – Θύελλα Κατσικάς

Δόξα Μοσχολουρίου – ΦΑΣ Νάουσα

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγέννηση Άρτας

Ρεπό: Βέροια

2η αγωνιστική

Βέροια – ΑΣ Βατολάκκου

Καστοριά – Μακεδονικός Σιάτιστας

Εορδαϊκός – Δόξα Μοσχολουρίου

Θύελλα Κατσικάς – ΠΑΣ Γιάννινα

Αναγέννηση Άρτας – ΦΑΣ Νάουσα

Ρεπό: – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

3η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου – Μακεδονικός Σιάτιστας

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – Βέροια

Δόξα Μοσχολουρίου – Καστοριά

Αναγέννηση Άρτας – Εορδαϊκός

ΦΑΣ Νάουσα – Θύελλα Κατσικάς

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

4η αγωνιστική

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – ΑΣ Βατολάκκου

Μακεδονικός Σιάτιστας – Δόξα Μοσχολουρίου

Βέροια – ΠΑΣ Γιάννινα

Καστοριά – Αναγέννηση Άρτας

Θύελλα Κατσικάς – Εορδαϊκός

Ρεπό: ΦΑΣ Νάουσα

5η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου – Δόξα Μοσχολουρίου

ΠΑΣ Γιάννινα – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Αναγέννηση Άρτας – Μακεδονικός Σιάτιστας

ΦΑΣ Νάουσα – Βέροια

Θύελλα Κατσικάς – Καστοριά

Ρεπό: Εορδαϊκός

6η αγωνιστική

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΣ Βατολάκκου

Δόξα Μοσχολουρίου – Αναγέννηση Άρτας

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – ΦΑΣ Νάουσα

Μακεδονικός Σιάτιστας – Θύελλα Κατσικάς

Βέροια – Εορδαϊκός

Ρεπό: Καστοριά

7η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου – Αναγέννηση Άρτας

ΦΑΣ Νάουσα – ΠΑΣ Γιάννινα

Θύελλα Κατσικάς – Δόξα Μοσχολουρίου

Εορδαϊκός – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Καστοριά – Βέροια

Ρεπό: Μακεδονικός Σιάτιστας

8η αγωνιστική

ΦΑΣ Νάουσα – ΑΣ Βατολάκκου

Αναγέννηση Άρτας – Θύελλα Κατσικάς

ΠΑΣ Γιάννινα – Εορδαϊκός

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – Καστοριά

Μακεδονικός Σιάτιστας – Βέροια

Ρεπό: Δόξα Μοσχολουρίου

9η αγωνιστική

ΑΣ Βατολάκκου – Θύελλα Κατσικάς

Εορδαϊκός – ΦΑΣ Νάουσα

Καστοριά – ΠΑΣ Γιάννινα

Βέροια – Δόξα Μοσχολουρίου

Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Ρεπό: Αναγέννηση Άρτας

10η αγωνιστική

Εορδαϊκός – ΑΣ Βατολάκκου

ΦΑΣ Νάουσα – Καστοριά

Αναγέννηση Άρτας – Βέροια

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός Σιάτιστας

Δόξα Μοσχολουρίου – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας

Ρεπό: Θύελλα Κατσικάς

11η αγωνιστική

Καστοριά – Εορδαϊκός

Βέροια – Θύελλα Κατσικάς

Μακεδονικός Σιάτιστας – ΦΑΣ Νάουσα

Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας – Αναγέννηση Άρτας

Δόξα Μοσχολουρίου – ΠΑΣ Γιάννινα

Ρεπό: ΑΣ Βατολάκκου

Το πρόγραμμα του 4ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ανθούπολη – Ερμής Εξοχής

ΠΟ Ελασσόνας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΑΕ Καρίτσας – Σαρακηνός

Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Τρίκαλα

Πιερικός – Ηρακλής Λάρισας

Ρεπό: Διγενής Νεοχωρίου

2η αγωνιστική

Διγενής Νεοχωρίου – Ανθούπολη

Ερμής Εξοχής – ΠΟ Ελασσόνας

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Ρήγας Φεραίος

Σαρακηνός – Πιερικός

Ηρακλής Λάρισας – ΑΟ Τρίκαλα

Ρεπό: ΑΕ Καρίτσας

3η αγωνιστική

Ανθούπολη – ΠΟ Ελασσόνας

ΑΕ Καρίτσας – Διγενής Νεοχωρίου

Ρήγας Φεραίος – Ερμής Εξοχής

Ηρακλής Λάρισας – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΑΟ Τρίκαλα – Σαρακηνός

Ρεπό: Πιερικός

4η αγωνιστική

ΑΕ Καρίτσας – Ανθούπολη

ΠΟ Ελασσόνας – Ρήγας Φεραίος

Διγενής Νεοχωρίου – Πιερικός

Ερμής Εξοχής – Ηρακλής Λάρισας

Σαρακηνός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Ρεπό: ΑΟ Τρίκαλα

5η αγωνιστική

Ανθούπολη – Ρήγας Φεραίος

Πιερικός – ΑΕ Καρίτσας

Ηρακλής Λάρισας – ΠΟ Ελασσόνας

ΑΟ Τρίκαλα – Διγενής Νεοχωρίου

Σαρακηνός – Ερμής Εξοχής

Ρεπό: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

6η αγωνιστική

Πιερικός – Ανθούπολη

Ρήγας Φεραίος – Ηρακλής Λάρισας

ΑΕ Καρίτσας – ΑΟ Τρίκαλα

ΠΟ Ελασσόνας – Σαρακηνός

Διγενής Νεοχωρίου – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Ρεπό: Ερμής Εξοχής

7η αγωνιστική

Ανθούπολη – Ηρακλής Λάρισας

ΑΟ Τρίκαλα – Πιερικός

Σαρακηνός – Ρήγας Φεραίος

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΑΕ Καρίτσας

Ερμής Εξοχής – Διγενής Νεοχωρίου

Ρεπό: ΠΟ Ελασσόνας

8η αγωνιστική

ΑΟ Τρίκαλα – Ανθούπολη

Ηρακλής Λάρισας – Σαρακηνός

Πιερικός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΑΕ Καρίτσας – Ερμής Εξοχής

ΠΟ Ελασσόνας – Διγενής Νεοχωρίου

Ρεπό: Ρήγας Φεραίος

9η αγωνιστική

Ανθούπολη – Σαρακηνός

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΑΟ Τρίκαλα

Ερμής Εξοχής – Πιερικός

Διγενής Νεοχωρίου – Ρήγας Φεραίος

ΠΟ Ελασσόνας – ΑΕ Καρίτσας

Ρεπό: Ηρακλής Λάρισας

10η αγωνιστική

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Ανθούπολη

ΑΟ Τρίκαλα – Ερμής Εξοχής

Ηρακλής Λάρισας – Διγενής Νεοχωρίου

Πιερικός – ΠΟ Ελασσόνας

Ρήγας Φεραίος – ΑΕ Καρίτσας

Ρεπό: Σαρακηνός

11η αγωνιστική

Ερμής Εξοχής – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Διγενής Νεοχωρίου – Σαρακηνός

ΠΟ Ελασσόνας – ΑΟ Τρίκαλα

ΑΕ Καρίτσας – Ηρακλής Λάρισας

Ρήγας Φεραίος – Πιερικός

Ρεπό: Ανθούπολη

Το πρόγραμμα του 5ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Φωκικός – ΑΟ Θήβα

ΑΠΣ Κηφισσός – Αστέρας Σταυρού

ΠΑΣ Λαμία – Κατσαντώνης Αγράφων

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Νέας Αρτάκης

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΟ Καρύστου

Ρεπό: Ταμυναϊκός

2η αγωνιστική

Ταμυναϊκός – Φωκικός

ΑΟ Θήβα – ΑΠΣ Κηφισσός

Αστέρας Σταυρού – Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

Κατσαντώνης Αγράφων – Αναγέννηση Σχηματαρίου

ΑΟ Καρύστου – ΑΟ Νέας Αρτάκης

Ρεπό: ΠΑΣ Λαμία

3η αγωνιστική

Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός

ΠΑΣ Λαμία – Ταμυναϊκός

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Θήβα

ΑΟ Καρύστου – Αστέρας Σταυρού

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Κατσαντώνης Αγράφων

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου

4η αγωνιστική

ΠΑΣ Λαμία – Φωκικός

ΑΠΣ Κηφισσός – Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

Ταμυναϊκός – Αναγέννηση Σχηματαρίου

ΑΟ Θήβα – ΑΟ Καρύστου

Κατσαντώνης Αγράφων – Αστέρας Σταυρού

Ρεπό: ΑΟ Νέας Αρτάκης

5η αγωνιστική

Φωκικός – Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΠΑΣ Λαμία

ΑΟ Καρύστου – ΑΠΣ Κηφισσός

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Ταμυναϊκός

Κατσαντώνης Αγράφων – ΑΟ Θήβα

Ρεπό: Αστέρας Σταυρού

6η αγωνιστική

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Φωκικός

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Καρύστου

ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης

ΑΠΣ Κηφισσός – Κατσαντώνης Αγράφων

Ταμυναϊκός – Αστέρας Σταυρού

Ρεπό: ΑΟ Θήβα

7η αγωνιστική

Φωκικός – ΑΟ Καρύστου

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Κατσαντώνης Αγράφων – Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

Αστέρας Σταυρού – ΠΑΣ Λαμία

ΑΟ Θήβα – Ταμυναϊκός

Ρεπό: ΑΠΣ Κηφισσός

8η αγωνιστική

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Φωκικός

ΑΟ Καρύστου – Κατσαντώνης Αγράφων

Αναγέννηση Σχηματαρίου – Αστέρας Σταυρού

ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Θήβα

ΑΠΣ Κηφισσός – Ταμυναϊκός

Ρεπό: Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

9η αγωνιστική

Φωκικός – Κατσαντώνης Αγράφων

Αστέρας Σταυρού – ΑΟ Νέας Αρτάκης

ΑΟ Θήβα – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Ταμυναϊκός – Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

ΑΠΣ Κηφισσός – ΠΑΣ Λαμία

Ρεπό: ΑΟ Καρύστου

10η αγωνιστική

Αστέρας Σταυρού – Φωκικός

ΑΟ Νέας Αρτάκης – ΑΟ Θήβα

ΑΟ Καρύστου – Ταμυναϊκός

Αναγέννηση Σχηματαρίου – ΑΠΣ Κηφισσός

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – ΠΑΣ Λαμία

Ρεπό: Κατσαντώνης Αγράφων

11η αγωνιστική

ΑΟ Θήβα – Αστέρας Σταυρού

Ταμυναϊκός – Κατσαντώνης Αγράφων

ΑΠΣ Κηφισσός – ΑΟ Νέας Αρτάκης

ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Καρύστου

Διαγόρας Αγίας Παρασκευής – Αναγέννηση Σχηματαρίου

Ρεπό: Φωκικός

Το πρόγραμμα του 6ου ομίλου:

1η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης – Τηλυκράτης

Ατρόμητος Πατρών – ΑΟ Λεβάντε

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Άρης Φιλιατών

ΑΟ Πλαταριάς – Παλληξουριακός

Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή

ΠΑΣ Πρέβεζα – Παναγρινιακός

2η αγωνιστική

Ατρόμητος Πατρών – ΑΕ Λευκίμμης

Τηλυκράτης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

ΑΟ Λεβάντε – ΑΟ Πλαταριάς

Άρης Φιλιατών – Παναιγιάλειος

Παλληξουριακός – ΠΑΣ Πρέβεζα

Παναγρινιακός – Παναχαϊκή

3η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

ΑΟ Πλαταριάς – Ατρόμητος Πατρών

Παναιγιάλειος – Τηλυκράτης

ΠΑΣ Πρέβεζα – ΑΟ Λεβάντε

Παναγρινιακός – Άρης Φιλιατών

Παναχαϊκή – Παλληξουριακός

4η αγωνιστική

ΑΟ Πλαταριάς – ΑΕ Λευκίμμης

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Παναιγιάλειος

Ατρόμητος Πατρών – ΠΑΣ Πρέβεζα

Τηλυκράτης – Παναγρινιακός

ΑΟ Λεβάντε – Παναχαϊκή

Παλληξουριακός – Άρης Φιλιατών

5η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης – Παναιγιάλειος

ΠΑΣ Πρέβεζα – ΑΟ Πλαταριάς

Παναγρινιακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

Παναχαϊκή – Ατρόμητος Πατρών

Παλληξουριακός – Τηλυκράτης

Άρης Φιλιατών – ΑΟ Λεβάντε

6η αγωνιστική

ΠΑΣ Πρέβεζα – ΑΕ Λευκίμμης

Παναιγιάλειος – Παναγρινιακός

ΑΟ Πλαταριάς – Παναχαϊκή

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Παλληξουριακός

Ατρόμητος Πατρών – Άρης Φιλιατών

Τηλυκράτης – ΑΟ Λεβάντε

7η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης – Παναγρινιακός

Παναχαϊκή – ΠΑΣ Πρέβεζα

Παλληξουριακός – Παναιγιάλειος

Άρης Φιλιατών – ΑΟ Πλαταριάς

ΑΟ Λεβάντε – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

Τηλυκράτης – Ατρόμητος Πατρών

8η αγωνιστική

Παναχαϊκή – ΑΕ Λευκίμμης

Παναγρινιακός – Παλληξουριακός

ΠΑΣ Πρέβεζα – Άρης Φιλιατών

Παναιγιάλειος – ΑΟ Λεβάντε

ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Ατρόμητος Πατρών

9η αγωνιστική

ΑΕ Λευκίμμης – Παλληξουριακός

Άρης Φιλιατών – Παναχαϊκή

ΑΟ Λεβάντε – Παναγρινιακός

Τηλυκράτης – ΠΑΣ Πρέβεζα

Ατρόμητος Πατρών – Παναιγιάλειος

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – ΑΟ Πλαταριάς

10η αγωνιστική

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης

Παλληξουριακός – ΑΟ Λεβάντε

Παναχαϊκή – Τηλυκράτης

Παναγρινιακός – Ατρόμητος Πατρών

ΠΑΣ Πρέβεζα – ΟΦ Αγίου Ματθαίου

Παναιγιάλειος – ΑΟ Πλαταριάς

11η αγωνιστική

ΑΟ Λεβάντε – ΑΕ Λευκίμμης

Τηλυκράτης – Άρης Φιλιατών

Ατρόμητος Πατρών – Παλληξουριακός

ΟΦ Αγίου Ματθαίου – Παναχαϊκή

ΑΟ Πλαταριάς – Παναγρινιακός

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πρέβεζα

Το πρόγραμμα του 7ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Πανθυρεατικός – Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Ερμής Κιβερίου – ΠΑΣ Κόρινθος

Αστέρας Αμαλιάδας – Τέλος Άγρας

ΑΟ Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου

Πανθουριακός – Παναργειακός

Πέλοπας Κιάτου – Αστέρας Βλαχιώτη

2η αγωνιστική

Ερμής Κιβερίου – Πανθυρεατικός

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Αστέρας Αμαλιάδας

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΟ Μιλτιάδης

Τέλος Άγρας – Πανθουριακός

ΑΟ Λουτρακίου – Πέλοπας Κιάτου

Αστέρας Βλαχιώτη – Παναργειακός

3η αγωνιστική

Πανθυρεατικός – Αστέρας Αμαλιάδας

ΑΟ Μιλτιάδης – Ερμής Κιβερίου

Πανθουριακός – Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Κόρινθος

Αστέρας Βλαχιώτη – Τέλος Άγρας

Παναργειακός – ΑΟ Λουτρακίου

4η αγωνιστική

ΑΟ Μιλτιάδης – Πανθυρεατικός

Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός

Ερμής Κιβερίου – Πέλοπας Κιάτου

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Αστέρας Βλαχιώτη

ΠΑΣ Κόρινθος – Παναργειακός

ΑΟ Λουτρακίου – Τέλος Άγρας

5η αγωνιστική

Πανθυρεατικός – Πανθουριακός

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Μιλτιάδης

Αστέρας Βλαχιώτη – Αστέρας Αμαλιάδας

Παναργειακός – Ερμής Κιβερίου

ΑΟ Λουτρακίου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Τέλος Άγρας – ΠΑΣ Κόρινθος

6η αγωνιστική

Πέλοπας Κιάτου – Πανθυρεατικός

Πανθουριακός – Αστέρας Βλαχιώτη

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναργειακός

Αστέρας Αμαλιάδας – ΑΟ Λουτρακίου

Ερμής Κιβερίου – Τέλος Άγρας

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΠΑΣ Κόρινθος

7η αγωνιστική

Πανθυρεατικός – Αστέρας Βλαχιώτη

Παναργειακός – Πέλοπας Κιάτου

ΑΟ Λουτρακίου – Πανθουριακός

Τέλος Άγρας – ΑΟ Μιλτιάδης

ΠΑΣ Κόρινθος – Αστέρας Αμαλιάδας

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Ερμής Κιβερίου

8η αγωνιστική

Παναργειακός – Πανθυρεατικός

Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΟ Λουτρακίου

Πέλοπας Κιάτου – Τέλος Άγρας

Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος

ΑΟ Μιλτιάδης – Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Αστέρας Αμαλιάδας – Ερμής Κιβερίου

9η αγωνιστική

Πανθυρεατικός – ΑΟ Λουτρακίου

Τέλος Άγρας – Παναργειακός

ΠΑΣ Κόρινθος – Αστέρας Βλαχιώτη

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Πέλοπας Κιάτου

Ερμής Κιβερίου – Πανθουριακός

Αστέρας Αμαλιάδας – ΑΟ Μιλτιάδης

10η αγωνιστική

Τέλος Άγρας – Πανθυρεατικός

ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Κόρινθος

Παναργειακός – Ηρακλής Ξυλοκάστρου

Αστέρας Βλαχιώτη – Ερμής Κιβερίου

Πέλοπας Κιάτου – Αστέρας Αμαλιάδας

Πανθουριακός – ΑΟ Μιλτιάδης

11η αγωνιστική

ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός

Ηρακλής Ξυλοκάστρου – Τέλος Άγρας

Ερμής Κιβερίου – ΑΟ Λουτρακίου

Αστέρας Αμαλιάδας – Παναργειακός

ΑΟ Μιλτιάδης – Αστέρας Βλαχιώτη

Πανθουριακός – Πέλοπας Κιάτου

Το πρόγραμμα του 8ου ομίλου:

1η αγωνιστική

ΠΑΟ Ρουφ – Εθνικός

ΑΕΡ Αφάντου – Ιωνικός

Αμφιάλη – Ιάλυσος Ρόδου

Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Σμύρνης

Αιγάλεω – Απόλλων Καλυθιών

Προοδευτική – Δόξα Βύρωνος

2η αγωνιστική

ΑΕΡ Αφάντου – ΠΑΟ Ρουφ

Εθνικός – Αμφιάλη

Ιωνικός – Διαγόρας Ρόδου

Ιάλυσος Ρόδου – Αιγάλεω

Απόλλων Σμύρνης – Προοδευτική

Δόξα Βύρωνος – Απόλλων Καλυθιών

3η αγωνιστική

ΠΑΟ Ρουφ – Αμφιάλη

Διαγόρας Ρόδου – ΑΕΡ Αφάντου

Αιγάλεω – Εθνικός

Προοδευτική – Ιωνικός

Δόξα Βύρωνος – Ιάλυσος Ρόδου

Απόλλων Καλυθιών – Απόλλων Σμύρνης

4η αγωνιστική

Διαγόρας Ρόδου – ΠΑΟ Ρουφ

Αμφιάλη – Αιγάλεω

ΑΕΡ Αφάντου – Προοδευτική

Εθνικός – Δόξα Βύρωνος

Ιωνικός – Απόλλων Καλυθιών

Απόλλων Σμύρνης – Ιάλυσος Ρόδου

5η αγωνιστική

ΠΑΟ Ρουφ – Αιγάλεω

Προοδευτική – Διαγόρας Ρόδου

Δόξα Βύρωνος – Αμφιάλη

Απόλλων Καλυθιών – ΑΕΡ Αφάντου

Απόλλων Σμύρνης – Εθνικός

Ιάλυσος Ρόδου – Ιωνικός

6η αγωνιστική

Προοδευτική – ΠΑΟ Ρουφ

Αιγάλεω – Δόξα Βύρωνος

Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών

Αμφιάλη – Απόλλων Σμύρνης

ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου

Εθνικός – Ιωνικός

7η αγωνιστική

ΠΑΟ Ρουφ – Δόξα Βύρωνος

Απόλλων Καλυθιών – Προοδευτική

Απόλλων Σμύρνης – Αιγάλεω

Ιάλυσος Ρόδου – Διαγόρας Ρόδου

Ιωνικός – Αμφιάλη

Εθνικός – ΑΕΡ Αφάντου

8η αγωνιστική

Απόλλων Καλυθιών – ΠΑΟ Ρουφ

Δόξα Βύρωνος – Απόλλων Σμύρνης

Προοδευτική – Ιάλυσος Ρόδου

Αιγάλεω – Ιωνικός

Διαγόρας Ρόδου – Εθνικός

Αμφιάλη – ΑΕΡ Αφάντου

9η αγωνιστική

ΠΑΟ Ρουφ – Απόλλων Σμύρνης

Ιάλυσος Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών

Ιωνικός – Δόξα Βύρωνος

Εθνικός – Προοδευτική

ΑΕΡ Αφάντου – Αιγάλεω

Αμφιάλη – Διαγόρας Ρόδου

10η αγωνιστική

Ιάλυσος Ρόδου – ΠΑΟ Ρουφ

Απόλλων Σμύρνης – Ιωνικός

Απόλλων Καλυθιών – Εθνικός

Δόξα Βύρωνος – ΑΕΡ Αφάντου

Προοδευτική – Αμφιάλη

Αιγάλεω – Διαγόρας Ρόδου

11η αγωνιστική

Ιωνικός – ΠΑΟ Ρουφ

Εθνικός – Ιάλυσος Ρόδου

ΑΕΡ Αφάντου – Απόλλων Σμύρνης

Αμφιάλη – Απόλλων Καλυθιών

Διαγόρας Ρόδου – Δόξα Βύρωνος

Αιγάλεω – Προοδευτική

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Αστέρας Βάρης – Ηλυσιακός

Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Μαγούλας

Θύελλα Ραφήνας – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – Πανναξιακός

Αχαρναϊκός – ΑΕ Μυκόνου

Ρεπό: Ηλιούπολη

2η αγωνιστική

Ηλιούπολη – Αστέρας Βάρης

Ηλυσιακός – Σαρωνικός Αναβύσσου

Αστέρας Μαγούλας – Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Αχαρναϊκός

ΑΕ Μυκόνου – Πανναξιακός

Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας

3η αγωνιστική

Αστέρας Βάρης – Σαρωνικός Αναβύσσου

Θύελλα Ραφήνας – Ηλιούπολη

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – Ηλυσιακός

ΑΕ Μυκόνου – Αστέρας Μαγούλας

Πανναξιακός – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Ρεπό: Αχαρναϊκός

4η αγωνιστική

Θύελλα Ραφήνας – Αστέρας Βάρης

Σαρωνικός Αναβύσσου – Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

Ηλιούπολη – Αχαρναϊκός

Ηλυσιακός – ΑΕ Μυκόνου

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Αστέρας Μαγούλας

Ρεπό: Πανναξιακός

5η αγωνιστική

Αστέρας Βάρης – Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

Αχαρναϊκός – Θύελλα Ραφήνας

ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου

Πανναξιακός – Ηλιούπολη

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Ηλυσιακός

Ρεπό: Αστέρας Μαγούλας

6η αγωνιστική

Αχαρναϊκός – Αστέρας Βάρης

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΑΕ Μυκόνου

Θύελλα Ραφήνας – Πανναξιακός

Σαρωνικός Αναβύσσου – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Ηλιούπολη – Αστέρας Μαγούλας

Ρεπό: Ηλυσιακός

7η αγωνιστική

Αστέρας Βάρης – ΑΕ Μυκόνου

Πανναξιακός – Αχαρναϊκός

ΑΟ Νέας Ιωνίας – Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

Αστέρας Μαγούλας – Θύελλα Ραφήνας

Ηλυσιακός – Ηλιούπολη

Ρεπό: Σαρωνικός Αναβύσσου

8η αγωνιστική

Πανναξιακός – Αστέρας Βάρης

ΑΕ Μυκόνου – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Αχαρναϊκός – Αστέρας Μαγούλας

Θύελλα Ραφήνας – Ηλυσιακός

Σαρωνικός Αναβύσσου – Ηλιούπολη

Ρεπό: Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

9η αγωνιστική

Αστέρας Βάρης – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Αστέρας Μαγούλας – Πανναξιακός

Ηλυσιακός – Αχαρναϊκός

Ηλιούπολη – Εθνικός Αστέρας Καισαριανής

Σαρωνικός Αναβύσσου – Θύελλα Ραφήνας

Ρεπό: ΑΕ Μυκόνου

10η αγωνιστική

Αστέρας Μαγούλας – Αστέρας Βάρης

Πανναξιακός – Ηλυσιακός

ΑΕ Μυκόνου – Ηλιούπολη

Αχαρναϊκός – Σαρωνικός Αναβύσσου

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – Θύελλα Ραφήνας

Ρεπό: ΑΟ Νέας Ιωνίας

11η αγωνιστική

Ηλυσιακός – Αστέρας Μαγούλας

Ηλιούπολη – ΑΟ Νέας Ιωνίας

Σαρωνικός Αναβύσσου – Πανναξιακός

Θύελλα Ραφήνας – ΑΕ Μυκόνου

Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – Αχαρναϊκός

Ρεπό: Αστέρας Βάρης

Το πρόγραμμα του 10ου ομίλου:

1η αγωνιστική

ΑΟ Αγίου Νικολάου – ΑΟ Τυμπακίου

Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός

Γιούχτας – Ρεθυμνιακός

ΑΟ Επισκοπής – ΑΕ Νεάπολης

Χερσόνησος – ΠΑΕ Χανιά

Ατσαλένιος – Εργοτέλης

2η αγωνιστική

Πλατανιάς – ΑΟ Αγίου Νικολάου

ΑΟ Τυμπακίου – Γιούχτας

Πανακρωτηριακός – ΑΟ Επισκοπής

Ρεθυμνιακός – Χερσόνησος

ΑΕ Νεάπολης – Ατσαλένιος

Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά

3η αγωνιστική

ΑΟ Αγίου Νικολάου – Γιούχτας

ΑΟ Επισκοπής – Πλατανιάς

Χερσόνησος – ΑΟ Τυμπακίου

Ατσαλένιος – Πανακρωτηριακός

Εργοτέλης – Ρεθυμνιακός

ΠΑΕ Χανιά – ΑΕ Νεάπολης

4η αγωνιστική

ΑΟ Επισκοπής – ΑΟ Αγίου Νικολάου

Γιούχτας – Χερσόνησος

Πλατανιάς – Ατσαλένιος

ΑΟ Τυμπακίου – Εργοτέλης

Πανακρωτηριακός – ΠΑΕ Χανιά

ΑΕ Νεάπολης – Ρεθυμνιακός

5η αγωνιστική

ΑΟ Αγίου Νικολάου – Χερσόνησος

Ατσαλένιος – ΑΟ Επισκοπής

Εργοτέλης – Γιούχτας

ΠΑΕ Χανιά – Πλατανιάς

ΑΕ Νεάπολης – ΑΟ Τυμπακίου

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός

6η αγωνιστική

Ατσαλένιος – ΑΟ Αγίου Νικολάου

Χερσόνησος – Εργοτέλης

ΑΟ Επισκοπής – ΠΑΕ Χανιά

Γιούχτας – ΑΕ Νεάπολης

Πλατανιάς – Ρεθυμνιακός

ΑΟ Τυμπακίου – Πανακρωτηριακός

7η αγωνιστική

ΑΟ Αγίου Νικολάου – Εργοτέλης

ΠΑΕ Χανιά – Ατσαλένιος

ΑΕ Νεάπολης – Χερσόνησος

Ρεθυμνιακός – ΑΟ Επισκοπής

Πανακρωτηριακός – Γιούχτας

ΑΟ Τυμπακίου – Πλατανιάς

8η αγωνιστική

ΠΑΕ Χανιά – ΑΟ Αγίου Νικολάου

Εργοτέλης – ΑΕ Νεάπολης

Ατσαλένιος – Ρεθυμνιακός

Χερσόνησος – Πανακρωτηριακός

ΑΟ Επισκοπής – ΑΟ Τυμπακίου

Γιούχτας – Πλατανιάς

9η αγωνιστική

ΑΟ Αγίου Νικολάου – ΑΕ Νεάπολης

Ρεθυμνιακός – ΠΑΕ Χανιά

Πανακρωτηριακός – Εργοτέλης

ΑΟ Τυμπακίου – Ατσαλένιος

Πλατανιάς – Χερσόνησος

Γιούχτας – ΑΟ Επισκοπής

10η αγωνιστική

Ρεθυμνιακός – ΑΟ Αγίου Νικολάου

ΑΕ Νεάπολης – Πανακρωτηριακός

ΠΑΕ Χανιά – ΑΟ Τυμπακίου

Εργοτέλης – Πλατανιάς

Ατσαλένιος – Γιούχτας

Χερσόνησος – ΑΟ Επισκοπής

11η αγωνιστική

Πανακρωτηριακός – ΑΟ Αγίου Νικολάου

ΑΟ Τυμπακίου – Ρεθυμνιακός

Πλατανιάς – ΑΕ Νεάπολης

Γιούχτας – ΠΑΕ Χανιά

ΑΟ Επισκοπής – Εργοτέλης

Χερσόνησος – Ατσαλένιος