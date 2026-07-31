Φινάλε για το «10 Παντού»: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από Μίνα Καραμήτρου και Νίκο Στραβελάκη (vid)

Με έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου να αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό στο φινάλε της σεζόν.

Η εκπομπή έριξε αυλαία με ιδιαίτερες στιγμές, καθώς η Μίνα Καραμήτρου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο πρόγραμμα, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τις 24 Αυγούστου.

Ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό της πορείας της εκπομπής. «Εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αυτού κύκλου αυτής της εκπομπής. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που δείξατε αυτή την εμπιστοσύνη στο OPEN, σε μας, σε όλη την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συμβολή όλων των ανθρώπων του σταθμού, τόσο του τεχνικού όσο και του δημοσιογραφικού επιτελείου, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που έγινε για την επιτυχία της εκπομπής. «Όλο το τεχνικό επιτελείο και το δημοσιογραφικό του OPEN στήριξε αυτή την εκπομπή. Ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή σε έναν χρόνο. Ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος στήριξε όσο κανένας αυτό το εγχείρημα για να φτάσει σε χρόνο μηδέν στην κορυφή, με τρομακτικό ανταγωνισμό, και σε ευχαριστούμε», είπε.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Μίνα Καραμήτρου, εμφανώς συγκινημένη, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της προς τους συνεργάτες της. «Εγώ σας αγαπάω όλους, έναν-έναν και σας τιμώ όλους και σας έχω όλους μες στην καρδιά μου, έναν-έναν. Χρήστο, εσένα σε αγαπώ πιο πολύ απ’ όλους», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους τεχνικούς του OPEN, τονίζοντας τη σημασία του ρόλου τους στην τηλεοπτική παραγωγή. «Θέλω να πω ότι έχω ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ψυχή μου και στην καρδιά μου για τους τεχνικούς του OPEN. Γιατί η τηλεόραση είναι τεχνική. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους», είπε.

Ο Νίκος Στραβελάκης συμφώνησε με τη συνεργάτιδά του, σημειώνοντας πως η τηλεόραση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. «Δεν υπάρχει τηλεόραση χωρίς αυτούς. Δεν υπάρχουμε. Και το διοικητικό κομμάτι και το τεχνικό και το δημοσιογραφικό, όλα. Είμαστε ένα», ανέφερε.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι θυμήθηκαν και τη μακρά κοινή επαγγελματική τους διαδρομή, από την εποχή που συνεργάζονταν στο MEGA. «Μπορούσες να φανταστείς όταν ήσουν κοριτσάκι, εγώ στο MEGA και εσύ συντάκτρια, ότι θα βρεθούμε στον αέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί;», ρώτησε ο Νίκος Στραβελάκης τη Μίνα Καραμήτρου. «Όχι, βέβαια. Και μέχρι να πάρουμε σύνταξη, τώρα, τι έχει να γίνει πάλι, πόσους κύκλους έχει να κάνει η ζωή», απάντησε εκείνη.

Στο τελευταίο κομμάτι του αποχαιρετισμού, ο Νίκος Στραβελάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη συνεργάτιδά του, λέγοντας: «Καλό καλοκαίρι, με υγεία. Εις το επανιδείν, 24 Αυγούστου. Καλή τύχη σε ό,τι κι αν κάνεις».

Η Μίνα Καραμήτρου έκλεισε τη συμμετοχή της στην εκπομπή με μια ευχή προς όλους: «Θέλω να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Αυτό θέλω».

Ο Νίκος Στραβελάκης ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό λέγοντας: «Και είμαστε. Και ήμασταν. Και αυτό ήταν η δύναμή μας. Γεια σας, καλό καλοκαίρι».

Πηγή: ethnos.gr