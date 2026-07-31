Αποκάλυψη: Συνεχίζει με Serie A, κλείνει και La Liga η Cosmote TV

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το αποκλειστικό, τηλεοπτικό ρεπορτάζ για Serie A, La Liga αλλά και FA Cup…

Η Cosmote TV προχωρά σε σημαντικές κινήσεις τηλεοπτικά, αναφορικά με ποδοσφαιρικό «προϊόν» στο… μπουκέτο της. Πολλώ δε μάλλον μετά την απώλεια, από φέτος, του Παναθηναϊκού τους αγώνες του οποίου μετέδιδε ως τον Μάιο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Μιντιάρχη, η Cosmote TV ανανέωσε τη συμφωνία της για τη Serie A, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της οποίας είχε και ως την περσινή σεζόν. Το συμβόλαιο έληξε το καλοκαίρι και ανανεώθηκε. Η διατήρηση της Serie A προσφέρει συνέχεια σε ένα προϊόν με σταθερό ελληνικό κοινό.

Συνάμα, η Cosmote TV βρίσκεται προ των υπογραφών για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Primera Division (σ.σ. ως La Liga καθιερωμένη, εσχάτως). Το ισπανικό πρωτάθλημα μεταδιδόταν ως και τον Μάιο με πολυετή συμφωνία από τη Nova. Το συμβόλαιο επίσης εξέπνευσε και τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Primera Division αποκτήθηκαν από την Cosmote TV μέσω Percapita – ως πράττει και με τα αντίστοιχα των ελληνικών ΠΑΕ που έχει αποκτήσει: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Βόλο και Κηφισιά.

Κίνηση με σημασία

Πρόκειται για διπλή κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα. Από τη μία, η Cosmote TV απέφυγε την απώλεια ενός πρωταθλήματος στο οποίο έχει επενδύσει επί σειρά ετών. Από την άλλη, πρόσθεσε ένα από τα μεγαλύτερα διαθέσιμα πακέτα της διεθνούς αγοράς, αποκτώντας περισσότερους κορυφαίους αγώνες και ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό. Τον αυξημένο, πλέον, ανταγωνισμό καθώς πλην της Nova υπάρχει και ο υπό λανσάρισμα (σ.σ. τον Σεπτέμβριο…) Σπορ FM TV.

Οι οικονομικοί όροι και η χρονική διάρκεια των συμφωνιών δεν έχουν γίνει γνωστοί. Το βέβαιο είναι ότι το συνδυαστικό πακέτο Serie A και La Liga αποτελεί σημαντική επένδυση σε περιεχόμενο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές συνδρομητικές πλατφόρμες εξετάζουν πολύ προσεκτικά το κόστος κάθε διοργάνωσης, τον αριθμό των αγώνων που μπορούν να αξιοποιηθούν και την πραγματική συνεισφορά τους στην προσέλκυση και τη διατήρηση συνδρομητών.

Εκκρεμεί το FA Cup

Πλην Ιταλών και Ισπανών, η Cosmote TV (από ξένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα) συνεχίζει και με Πορτογαλία και Σκωτία και φυσικά με την… τριπλέτα Champions, Europa και Conference League (τελευταία σεζόν του τρέχοντος συμβολαίου, φέτος). Αντιθέτως, δεν ανανεώθηκε, έπειτα από δύο σεζόν, η συμφωνία για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, τα δικαιώματα του οποίου είχε αποκτήσει η Cosmote TV μετά τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ.

Κυρίως όμως, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο για τη μετάδοση του αγγλικού Κυπέλλου (FA Cup). Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ανανέωσης, με αποτέλεσμα η ιστορική αγγλική διοργάνωση να παραμένει χωρίς τηλεοπτική στέγη στην Ελλάδα. Η αγγλική Premier League συνεχίζει στη Nova και το αγγλικό Λιγκ Καπ στο Action24.

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