«Άφαντος» εδώ και δύο εβδομάδες παίκτης της Serie A – Δεν έχει επιστρέψει στην προετοιμασία (pic)

Σε αναζήτηση του Λαμέκ Μπάντα βρίσκεται η Λέτσε, καθώς ο Ζαμπιανός εξτρέμ δεν έχει επιστρέψει στην προετοιμασία της ομάδας και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, δεν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας του συλλόγου.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Λέτσε για την κατάσταση του Λαμέκ Μπάντα, ο οποίος φέρεται να παραμένει εκτός επαφής με τον ιταλικό σύλλογο εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο 24χρονος δεν επέστρεψε για την έναρξη της προετοιμασίας επικαλούμενος κώλυμα με το διαβατήριό του, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, δεν έχει απαντήσει στις επανειλημμένες προσπάθειες της Λέτσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Η τελευταία φορά που εθεάθη δημόσια ήταν στις 23 Ιουλίου στο αεροδρόμιο της Λουσάκα, αμέσως μετά τον γάμο του και τα μόνα ίχνη του από εκεί και έπειτα ήταν κάτι βίντεο που τον έδειχναν να παίζει ποδόσφαιρο με φίλους στην πατρίδα του, αλλά διαγράφτηκαν αμέσως.

Συνέπεια αυτού ήταν η παρέμβαση του προέδρου της Λέτσε, Σαβέριο Στίκι Νταμιανί, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει συναντήσει ξανά τέτοια κατάσταση εδώ και 11 χρόνια στο σύλλογο, με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις και την οικογένεια του Μπάντα να εξαπολύει βαριές καταγγελίες κατά της διοίκησης της Λέτσε, υποστηρίζοντας πως ο παίκτης έπεσε θύμα εκμετάλλευσης:

«Τον έβαλαν να υπογράψει έγγραφο στα ιταλικά για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2027, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τη γλώσσα και χωρίς να του εξηγήσουν τους όρους! Επιπλέον, παραμένει απλήρωτος εδώ και έναν μήνα. Έδωσε τα πάντα για την ομάδα και αξίζει σεβασμό, όχι αυτή τη μεταχείριση».

Εν τέλει, ο ποδοσφαιριστής έδωσε το πρώτο «σημάδι ζωής» με μια ανάρτηση στο Instagram που δείχνει τον ίδιο να προπονείτε ατομικά, καθησυχάζοντας τον κόσμο για την υγεία του, ανοίγοντας όμως ένα νομικό «θρίλερ» στη Serie A, και το τι μέλλει γενέσθαι δεν το ξέρει… κανείς.