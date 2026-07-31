Λίβερπουλ: «Χαμός» για το περιβραχιόνιο του αρχηγού - Ο Τσιμίκας τα «πήρε» με Σομποσλάι και Τζόουνς (vid)

Απίστευτες σκηνές στο φιλικό της Λίβερπουλ με την Ρέξαμ.

Σε δεύτερη μοίρα πέρασε το αγωνιστικό κομμάτι στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Ρέξαμ στο Yankee Stadium.

Σε πρώτη πέρασε το έντονο περιστατικό που είχαν μετά το τελευταίο σφύριγμα, o Κέρτις Τζόουνς με τον Ντόμινικ Σομποσλάι στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν έντονες κουβέντες για περίπου δύο λεπτά.

H αφορμή φαίνεται πως ήταν το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Σομποσλάι ξεκίνησε το παιχνίδι ως αρχηγός, όταν όμως, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, έδωσε το περιβραχιόνιο στον Κώστα Τσιμίκα και όχι στον Κέρτις Τζόουνς, κάτι που φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του Άγγλου μέσου.

Στον καυγά «μπλέχτηκε» και ο Τσιμίκας και όπως φαίνεται και στο βίντεο ο εκνευρισμός του «Greek Scouser» ήταν τόσο έντονος που πέταξε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο έδαφος.