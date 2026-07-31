Από τον Σανταμαρία στον Λουσέ: Από την κοινή θητεία στη Νις, στη Θεσσαλονίκη

Μπατίστ Σανταμαρία και Τομ Λουσέ συνυπήρξαν για έξι μήνες στη Νις, καταγράφοντας 10 κοινές συμμετοχές, τις περισσότερες ως δίδυμο στα χαφ.

Ο ΠΑΟΚ «μιλάει» γαλλικά φέτος, καθώς μετά τον Μπατίστ Σανταμαρία, προ των πυλών του γηπέδου της Τούμπας βρίσκεται και ο Τομ Λουσέ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τον Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο Γάλλοι χαφ μάλιστα έχουν συνυπάρξει στη Νότια Γαλλία, καθώς το δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25 αγωνίστηκαν με τη φανέλα της Νις σε επίπεδο Ligue 1.

Πιο έμπειρος ο Μπατίστ Σανταμαρία, ο οποίος έφτασε στη Νίκαια τον Γενάρη του 2025, προκειμένου να ενισχύσει της Νις για τη μάχη του Champions League, καταγράφοντας 14 συμμετοχές στο εξάμηνο της παραμονής του.

Ο Τομ Λουσέ την ίδια ώρα διήγαγε τη δεύτερη σεζόν του στην πρώτη ομάδα της Νις σε ηλικία 21 ετών, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομών της γαλλικής ομάδας.

Ο Σανταμαρία στα περισσότερα ματς που αγωνίστηκε (12/14) στη Νις ξεκίνησε ως βασικός, με τον νεαρό Λουσέ να έρχεται ως επί το πλείστον ως αλλαγή, προσφέροντας «φρεσκάδα» στα χαφ, στο πλευρό του Σανταμαρία.

Στους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας η Νις αντιμετώπισε τότε τη Σταντ Μπριοσίν, με τον Λουσέ να σκοράρει και να καταγράφει 90λεπτη συμμετοχή, κάτι που έκανε και δίπλα του ο Μπατίστ Σανταμαρία, στο μοναδικό παιχνίδι που συνυπήρξαν για ολόκληρο 90λεπτο.

