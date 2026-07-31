Κληρώνει για Κύπελλο Ερασιτεχνών και για Γ’ Εθνική

Στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ομάδων και στις 13.00 της Γ’ Εθνικής.

Για το Κύπελλο Ερασιτεχνών θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τις δύο πρώτες φάσεις. Η κλήρωση θα μεταδοθεί live streaming από το το Hellenic Football Family, το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube με καλεσμένο τον Νίκο Μπαδήμα, προπονητή του ΑΟ Τρικάλων, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περυσινή σεζόν.

Στην κλήρωση της 1ης Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου 2026-2027 θα συμμετάσχουν συνολικά 130 ομάδες, οι οποίες προέρχονται από τη Γ' Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, καθώς και οι Κυπελλούχες ή Φιναλίστ των ΕΠΣ που υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής. Για τις ανάγκες της κλήρωσης οι ομάδες έχουν κατανεμηθεί σε 14 γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια. Στα γκρουπ που έχουν τον ίδιο αριθμό ομάδων θα πραγματοποιηθεί κοινή διαδικασία κλήρωσης.

Με την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης προκρίνονται συνολικά 68 ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης της 1ης Φάσης θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της 2ης Φάσης, προκειμένου να διαμορφωθεί ο αριθμός των 64 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην 3η Φάση της διοργάνωσης.

Η διαδικασία αφορά στις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν άνευ αγώνα από το 2ο, 5ο, 6ο και 10ο γκρουπ. Για καθεμία από αυτές θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή κλήρωση με μία από τις νικήτριες ομάδες των αγώνων της 1ης Φάσης του ίδιου γκρουπ, ώστε να προκύψουν συνολικά τέσσερα επιπλέον ζευγάρια. Γηπεδούχος σε όλους τους αγώνες της 2ης Φάσης θα είναι η νικήτρια ομάδα του αντίστοιχου αγώνα της 1ης Φάσης.

Για τη Γ’ Εθνική η κλήρωση της 1ης φάσης του μεγαλύτερου σε αριθμό ομάδων πρωταθλήματος πανελλαδικής εμβέλειας, θα γίνει στις 13.00 και θα μεταδοθεί και αυτή από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube, το Hellenic Football Family.