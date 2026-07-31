Κληρώνει για τις δύο πρώτες φάσεις

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η κλήρωση του 1ου και του 2ου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με καλεσμένο τον Θανάση Στάικο, προπονητή της Ελλάδας Σύρου.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το το Hellenic Football Family, το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

Η κλήρωση της 1ης φάσης της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1η Φάση:

1ος Προκριματικός Γύρος

Στον 1ο προκριματικό γύρο θα λάβουν μέρος 14 ομάδες, οι 13 της Superbet League 2 2026-27 και ο τροπαιούχος του Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2025-26, ΑΟ Τρίκαλα. Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν άνευ αγώνα στον 2ο προκριματικό γύρο. Ο αγώνας του 1ου προκριματικού γύρου θα είναι μονός, θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου 2026 και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ομάδες

1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 – 2025

2. ATHENS KALLITHEA FC

3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1926

4. Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

5. Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961

6. Α.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ NOVIBET

7. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Γ.Σ. 1924

8. ΜΑΡΚΟ Γ.Σ.

9. ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

10. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Α.Π.Σ.

11. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ι.Γ.Σ.Σ.

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Μ.Γ.Σ. 1946

13. ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968

14. ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

2ος Προκριματικός Γύρος

Στον 2ο προκριματικό γύρο θα λάβουν μέρος 22 ομάδες: η ομάδα που θα προκριθεί από τον 1ο προκριματικό γύρο, οι 12 που θα περάσουν άνευ αγώνα και οι 9 ομάδες της Stoiximan Super League που δεν αγωνίζονται στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια.

Οι αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια των αγώνων θα ακολουθήσει εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Οι αγώνες του 2ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν το τριήμερο 17 – 19 Αυγούστου 2026. Οι 11 ομάδες που θα προκριθούν, μαζί με τις 5 της Stoiximan Super League που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα συγκροτήσουν τη League Phase.