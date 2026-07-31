Στο πένθος ο ΠΑΣ Γιάννινα - «Έφυγε» ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Κωνσταντόπουλος

«Συνέδεσε την πορεία του με μεγάλες στιγμές της αγαπημένης μας ομάδας» αναφέρει σε μήνυμα της η ομάδα της Ηπείρου.

Στο πένθος βυθίστηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα αφού έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος που στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος της ομάδας.

Ήταν ο τελευταίος μεγάλος πρόεδρος από τη θρυλική δεκαετία του ‘70, τότε που ο ΠΑΣ έγινε ο “Άγιαξ της Ηπείρου” και με ηγέτη τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, αγωνίστηκε στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Σε ανακοίνωση του ο ΠΑΣ αναφέρει.

«Η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα αποχαιρετά τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, έναν σπουδαίο διοικητικό παράγοντα που συνέδεσε την πορεία του με μεγάλες στιγμές της αγαπημένης μας ομάδας.

Υπηρέτησε τον ΠΑΣ Γιάννινα από τη θέση του Προέδρου και εκείνη του προέδρου του ιστορικού Συνδέσμου Φιλάθλων, πάντα με αφοσίωση και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».