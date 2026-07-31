Στα… χαρακώματα Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα για τον Χουλιάν Άλβαρες

Νέα εξέλιξη προκύπτει στην υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες, με την κόντρα ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα να παίρνει πλέον θεσμικές διαστάσεις.

Οι «Ροχιμπλάνκος» δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν την υπόθεση να περάσει χωρίς αντίδραση και, μετά την απόρριψη των προτάσεων της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, προχώρησαν σε καταγγελία κατά των Καταλανών, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση έφτασε πλέον στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά της Μπαρτσελόνα για τις φερόμενες επαφές με τον Άλβαρες, παρότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Ατλέτικο έως το 2030.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο EFE, η Πειθαρχική Επιτροπή της RFEF όρισε ερευνητή για να εξετάσει την υπόθεση και ενημέρωσε επίσημα τις δύο ομάδες για την απόφασή της. Πλέον, η Μπαρτσελόνα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις δικές της θέσεις και παρατηρήσεις, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.

Ο Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την Ατλέτικο να ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί να χάσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της και να αντιδρά έντονα στις κινήσεις των «μπλαουγκράνα».