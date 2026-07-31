Η FA αυστηροποιεί τις κυρώσεις σε παίκτες της Premier League για αδικήματα διακρίσεων

Οι παίκτες της Premier League που θα κριθούν ένοχοι για παραπτώματα σχετικά με διακρίσεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αποκλεισμό τουλάχιστον 10 αγώνων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

«Απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της απεχθούς συμπεριφοράς και οι ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές κυρώσεων θα απαιτούν πλέον από τις Ρυθμιστικές Επιτροπές να επιβάλουν μια τυπική αποκλεισμό τουλάχιστον 10 αγώνων υπό αυτές τις συνθήκες», ανέφερε η FA σε ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για ανάρμοστη συμπεριφορά που περιλαμβάνει ρητή ή σιωπηρή αναφορά στην εθνικότητα, το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία ενός ατόμου. Οι προτεινόμενες από την FA αποκλεισμοί αγώνων κυμαίνονταν προηγουμένως από έξι έως δώδεκα αγώνες.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές, μπορούν να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές όπου υπάρχουν σημαντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες. Μπορεί να εξεταστεί η επιβολή μειωμένης ποινής εάν συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις και το άτομο παραδεχτεί το παράπτωμα το συντομότερο δυνατό.

Η ελάχιστη ποινή αποκλεισμού σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι έξι αγώνες, ενώ οι παίκτες ή οι παράγοντες που θα κριθούν ένοχοι για δεύτερη επιβαρυντική παράβαση θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερη ποινή από ό,τι για την πρώτη παράβαση.