Ο Παυλίδης έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Ο διεθνής στράικερ ήταν οργιαστικός απέναντι στους Ελβετούς και όπως αναφέρει το soccerbase με ανάρτηση στο «Χ», ο Παυλίδης είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Παυλίδης με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε έφτασε τα 31 γκολ στην Ευρώπη και ξεπέρασε τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη που έχει 30, ενώ ο Ντέμης Νικολαϊδης έχει 26 και ο Δημήτρης Σαραβάκος 25.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε τέσσερα γκολ με τη Μπενφίκα απόψε και έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα. Έφτασε τα 31 γκολ και ξεπέρασε το Δημήτρη Σαλπιγγίδη που έχει 30, ενώ ο Ντέμης Νικολαϊδης έχει 26 κα ο Δημήτρης Σαραβάκος 25. pic.twitter.com/rtAX8r9GG0— soccer-base.gr (@SoccerbaseG) July 30, 2026