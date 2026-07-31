Ο Παυλίδης έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε στο άνετο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν έγραψε ιστορία.

Ο διεθνής στράικερ ήταν οργιαστικός απέναντι στους Ελβετούς και όπως αναφέρει το soccerbase με ανάρτηση στο «Χ», ο Παυλίδης είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Παυλίδης με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε έφτασε τα 31 γκολ στην Ευρώπη και ξεπέρασε τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη που έχει 30, ενώ ο Ντέμης Νικολαϊδης έχει 26 και ο Δημήτρης Σαραβάκος 25.