Τα χρήματα που διεκδικούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός από Europa και Conference League

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα, έχοντας και οικονομικό όφελος.

Ο Δικέφαλος από την πρόκρισή του επί της Ντιναμό Κιέβου και αν περάσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League θα βάλει στα ταμεία του 350 χιλιάδες ευρώ.

Ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι η συμμετοχή στην League Phase της διοργάνωσης, με την πρόκριση να δίνει στους «ασπρόμαυρους», 4.310.000 ευρώ, ενώ στην League Phase η κάθε νίκη δίνει 450.000 ευρώ και η κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ.

Ο ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν από το value pillar της UEFA, πήρε περίπου 7,5 εκατ. ευρώ, οπότε ο ΠΑΟΚ διεκδικεί συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ εφόσον φτάσει μέχρι την League Phase του Europa League.

Τα χρήματα στο Europa League:

Πρόκριση στα νοκ-άουτ: 300.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 1-8: επιπλέον 600.000 ευρώ

Αν τερματίσει στις θέσεις 9-16: επιπλέον 300.000 ευρώ

Πρόκριση στη φάση των 16: 1.750.000 ευρώ

Πρόκριση στους «8»: 2.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ

Κατάκτηση: 6.000.000 ευρώ.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, μετά την πρόκριση επί της Πάκσι, το Τριφύλλι έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ 350 χιλιάδες ευρώ, ενώ αν περάσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και φτάσει στα play off του Conference League, θα διεκδικήσει άλλες 750 χιλιάδες ευρώ.

Αν οι «πράσινοι» φτάσουν μέχρι την League Phase του Conference League, θα βάλουν στα ταμεία τους 3.170.000 ευρώ. Η νίκη στη League Phase φέρνει δίνει 400.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης προσδοκά και το ποσό το value pillar της UEFA, που προκύπτει από το market pool και ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ, με τους «πράσινους» να διεκδικούν συνολικά ένα ποσό κοντά στα 8 εκατ. ευρώ.