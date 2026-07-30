Μιχαηλίδης: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, υπάρχει καλή χημεία με τον Χατζηδιάκο» (vids)

Για περιθώρια βελτίωσης του ΠΑΟΚ έκανε λόγο ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά την νίκη με 2-0 απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, ενώ σημείωσε πως υπάρχει καλή χημεία με τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, δεν είμαστε στο 100%. Όμως, ο στόχος ήταν η πρόκριση, την πετύχαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. Θα αναλύσουμε τα θετικά και τα αρνητικά από το παιχνίδι μας. Από αύριο αλλάζουμε σελίδα και πάμε παρακάτω».

Για την επόμενη φάση των προκριματικών: «Με δουλειά και κάτω το κεφάλι, πρέπει να βελτιωθούμε και να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Σίγουρα θα έχουμε μια εβδομάδα παραπάνω για να προετοιμαστούμε, όποιον αντίπαλον και να αντιμετωπίσουμε».

Για την συνύπαρξη του με τον Χατζηδιάκο: «Τον ήξερα και από την Εθνική. Υπάρχει καλή χημεία και υγιής ανταγωνισμός».