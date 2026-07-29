Η γαλλική… λεγεώνα του Ομπράντοβιτς στο «T-Center»!

Η… γαλλική παρέα στο «T-Center» μεγαλώνει και ο Παναθηναϊκός βάζει τον Σιλβέν Φρανσίσκο δίπλα στους Ματίας Λεσόρ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Μουσταφά Φαλ.

Η μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην αγορά της Euroleague. Οι «πράσινοι» βάζουν στη... μηχανή τους έναν παίκτη που προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, συμπεριλήφθηκε στην All-EuroLeague First Team και είχε αποκτήσει ένα από τα υψηλότερα status στην αγορά. Παράλληλα, προσθέτουν ακόμη ένα μέλος στη... γαλλική παρέα που έχει δημιουργηθεί στο «T-Center».

Ο Φρανσίσκο βρέθηκε ξανά διαθέσιμος μετά την ανατροπή στη συμφωνία ύψους 5,3 εκατ. ευρώ που είχε με τη Βιλερμπάν. Τα οικονομικά προβλήματα του γαλλικού συλλόγου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του deal και ένας από τους κορυφαίους γκαρντ της EuroLeague επέστρεψε σχεδόν ξαφνικά στην αγορά. Ο Παναθηναϊκός Aktor, που είχε κάνει προεργασία στο θέμα Φρανσίσκο, αναγνώρισε αμέσως την ευκαιρία και προχώρησε για την απόκτησή του, πραγματοποιώντας ένα τεράστιο upgrade στην περιφέρειά του.

Η κίνηση έχει ξεκάθαρη αγωνιστική διάσταση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκτά έναν point guard με σκορ, δημιουργία, προσωπικότητα και γνώση της διοργάνωσης. Υπάρχει, όμως, ακόμη ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντικό στην πορεία της σεζόν: η γαλλική... βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» ένα σημαντικό κομμάτι του νέου «τριφυλλιού».

Ματίας Λεσόρ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Μουσταφά Φαλ και πλέον Σιλβέν Φρανσίσκο. Τέσσερις Γάλλοι διεθνείς, παίκτες με ξεχωριστή διαδρομή στη EuroLeague και προσωπικότητες που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει πρωταθλητισμός. Ο Παναθηναϊκός Aktor συγκεντρώνει στο ίδιο ρόστερ βασικά στελέχη μιας εθνικής ομάδας που πρωταγωνιστεί σταθερά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Γαλλία έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια τη δική της μπασκετική ταυτότητα με μέγεθος, αθλητικότητα, ένταση στην άμυνα, ταχύτητα και ξεκάθαρους ρόλους. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα μοντέλο που παράγει παίκτες ικανούς να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Ο «Ζοτς» θα έχει πλέον τέσσερις εκπροσώπους αυτής της σχολής, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις αρχές της «γαλλικής σχολής» στο καθημερινό περιβάλλον της ομάδας.

Οι Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο βρίσκονται στην καλύτερη ηλικία της καριέρας τους. Έχουν την εμπειρία μεγάλων αγώνων (οι πρώτοι δύο έχουν φτάσει και στην κατάκτηση του τροπαίου), παραμένουν «πεινασμένοι» για τίτλους και διαθέτουν μπροστά τους αρκετές σεζόν στο top επίπεδο. Ο Φαλ προσθέτει size και παραστάσεις από ολόκληρη τη διαδρομή του στην ευρωπαϊκή elite, με τα πέντε σερί Final Four με τον Ολυμπιακό. Έτσι, η γαλλική τετράδα συνδυάζει ποιότητα, ωριμότητα και εμπειρία χωρίς να χάνει την αγωνιστική της δίψα.

Οι σχέσεις των τεσσάρων παικτών έχουν δημιουργηθεί μέσα από την εθνική ομάδα, τα καλοκαίρια των διεθνών διοργανώσεων και τις κοινές παραστάσεις τους. Είναι φίλοι και επικοινωνούν συχνά μεταξύ τους. Αυτό είχε φανεί και μέσα από τα posts του Γιαμπουσέλε με τους Λεσόρ - Φαλ, αλλά και από τα πρόσφατα βίντεο που έκαναν μαζί διακοπές. Τα μηνύματα και τα πειράγματά τους έδειξαν μια πραγματική παρέα, με δεσμούς που προϋπήρχαν της «πράσινης» καθημερινότητας.

Αυτό το στοιχείο μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά την ομοιογένεια του γκρουπ. Ο Φρανσίσκο δεν θα μπει σε ένα... άγνωστο περιβάλλον, ψάχνοντας από την αρχή τον χώρο και τις ισορροπίες του. Θα βρει ανθρώπους που γνωρίζει, συμπαίκτες που εμπιστεύεται και φίλους που μπορούν να επιταχύνουν την προσαρμογή του. Το ίδιο ισχύει και πάνω στο glass floor, αφού η... κοινή μπασκετική γλώσσα επιτρέπει στους παίκτες να αναπτύσσουν γρηγορότερα συνεργασίες και αυτοματισμούς. Το παραπάνω αποτελεί ένα πολύτιμο «κλειδί» για μια «νέα ομάδα», όπως θα είναι ο φετινός Παναθηναϊκός Aktor μετά την αλλαγή προπονητή και φιλοσοφίας.

Η σύνδεση Φρανσίσκο – Λεσόρ μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο pick-and-roll. Ο πρώτος δημιουργεί ρήγματα, παίζει με αλλαγές ταχύτητας και διαβάζει την αντίπαλη άμυνα, ενώ ο δεύτερος αποτελεί έναν από τους πιο εκρηκτικούς finishers της EuroLeague και την ερχόμενη σεζόν αναμένεται να έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό του. Ο «Γιάμπου» ανοίγει το γήπεδο και προσφέρει δύναμη στις δύο πλευρές, την ώρα που ο Φαλ δίνει στον Ομπράντοβιτς μέγεθος, screens και δημιουργία από το low post.

Ο Σέρβος προπονητής γνωρίζει τη σημασία των ισχυρών δεσμών στα αποδυτήρια, τους οποίους επιδιώκει σε κάθε ομάδα που έχει προπονήσει σε όλη την καριέρα του. Θέλει παίκτες που αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις, αποδέχονται τους ρόλους τους και λειτουργούν με κοινό στόχο. Η «γαλλική παρέα» του "T-Center" διαθέτει αυτή τη βάση, μαζί με βαθιά γνώση της EuroLeague και παρουσία σε ομάδες που έμαθαν να αγωνίζονται υπό πίεση.

Ο Παναθηναϊκός Aktor, λοιπόν, προσθέτει έναν σταρ που κουμπώνει αγωνιστικά και προσωπικά σε ένα από τα βασικά κομμάτια του ρόστερ. Με τον Φρανσίσκο στο πλευρό των Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φαλ, η εθνική Γαλλίας αποκτά πλέον τη δική της… βάση στο «T-Center».