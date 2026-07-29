Ο Ηρακλής συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας του στην Ιταλία, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Παλέρμο, στο δεύτερο παιχνίδι του επί ιταλικού εδάφους.

Οι Σικελοί πήραν το προβάδισμα μόλις στο 15ο λεπτό, όταν ο Λε Ντουαρόν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και έγραψε το 1-0 για την Παλέρμο.

Η απάντηση του «Γηραιού» ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 60', με τον Νιζέτ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Βέλγος αμυντικός πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ στην κάτω αριστερή γωνία της εστίας του Φορτίν διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Η αναμέτρηση διεξήχθη σε αθλητικό κέντρο του Σουντιρόλ, στη βόρεια Ιταλία, με τον Ηρακλή να αφήνει θετικές εντυπώσεις απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο, συνεχίζοντας την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.