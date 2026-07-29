Με Σιαφαρίκα και τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προχωρά με σταθερά βήματα στον σχεδιασμό της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών για τη νέα σεζόν, ανακοινώνοντας την παραμονή της Νίκης Σιαφαρίκα.

Η νεαρή μέσος ανανέωσε τη συνεργασία της με το «τριφύλλι» και θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα έως το 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νίκη Σιαφαρίκα για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.

H νεαρή χαφ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Νίκη Σιαφαρίκα σημείωσε τα εξής: «Έχουμε μπροστά μας μια απαιτητική σεζόν, που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους του Συλλόγου. Ευχαριστώ την ομάδα για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπο μου και να έχουμε μια καλή σεζόν».