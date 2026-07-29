Άμεσα ντεμπούτο για τον Μάγερ! (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχασε χρόνο και χρησιμοποίησε τον Λόβρο Μάγερ ανήμερα της ανακοίνωσής του ως παίκτη της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ με το Νο.26 πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ και δοκιμάστηκε με τον Καν Κάιρινεν στον άξονα.

Δείτε το άμεσο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ στο φιλικό της ΑΕΚ: