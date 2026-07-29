Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Άμεσα ντεμπούτο για τον Μάγερ! (vid) 29-07-2026 20:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Φιλικά παιχνίδια Προετοιμασία ΑΕΚ ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Samsunspor ΠΡΟΣΩΠΑ Λόβρο Μάγερ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχασε χρόνο και χρησιμοποίησε τον Λόβρο Μάγερ ανήμερα της ανακοίνωσής του ως παίκτη της ΑΕΚ. Ο Κροάτης χαφ με το Νο.26 πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ και δοκιμάστηκε με τον Καν Κάιρινεν στον άξονα. Δείτε το άμεσο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ στο φιλικό της ΑΕΚ: Τι συμβαίνει με τον Νίκο Μάνεση… dailymedia.gr 10 ερωτήσεις αυξανόμενης δυσκολίας: Mπορείς πάνω από 8/10 στο μπασκετικό κουίζ που μόνο ο Κοτζιάς κάνει το απόλυτο; menshouse.gr Κωδικός Φρανσίσκο... menshouse.gr Πριν λίγο καιρό δεν θα το πίστευε κανείς: Η ομάδα- μοντέλο που αγγίζει τον Σαλάχ! menshouse.gr Χωρίς οικονομικό ταβάνι: Ποια 8άρια τύπου Γένσεν θα μπορούσε να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Ξεκινάει το σκληρό ροκ: Τα 10 δυνατά ονόματα από τη ΝΔ που έχει στη λίστα του ο Σαμαράς instanews.gr Απαντούν το κρίσιμο ερώτημα οι Αρχές: Γιατί τελικά πήγε στο σπίτι του ζευγαριού η διασώστρια instanews.gr Η πρώτη φωτό της πανέμορφης συντρόφου του που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος (Pic) dailymedia.gr Άμεσα ντεμπούτο για τον Μάγερ! (vid) SHARE