Κηφισιά: Βελτιωμένη εικόνα απέναντι στη Βέστερλο, αλλά ισοφαρίστηκε στο φινάλε

Η Κηφισιά άφησε θετικές εντυπώσεις στο πιο απαιτητικό μέχρι στιγμής φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Βέστερλο, δείχνοντας αισθητή πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε εξαιρετική παρουσία, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, όπου δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Οι Πόμπο, Εμπουλά και Ζέρσον Σόουζα απείλησαν διαδοχικά, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα χάθηκε ακόμη μία σημαντική διπλή ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στη μοναδική μεγάλη στιγμή της Βέστερλο στο πρώτο μέρος, οι Βέλγοι κέρδισαν πέναλτι, όμως ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος έκανε διπλή επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία της Κηφισιάς.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι «κυανόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν, με τους Εμπουλά και Ντε Λουίς να φτάνουν κοντά στο γκολ, ενώ ο Πόμπο έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία στο 55'.

Η υπεροχή της Κηφισιάς επιβραβεύτηκε στο 68ο λεπτό, όταν ο Χόρχε Πόμπο εκτέλεσε απευθείας φάουλ και πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ, δίνοντας το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Η Κηφισιά διατήρησε το προβάδισμα μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως η Βέστερλο κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Αμάντο Λαπάζ, επίσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Παρά την απώλεια της νίκης στο τέλος, η εικόνα της ομάδας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στην 9η θέση του βελγικού πρωταθλήματος.

Η Κηφισιά θα δώσει το επόμενο φιλικό της την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Βάαλβαϊκ, πριν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία και επιστρέψει στην Αθήνα.