Σπουδαία κίνηση από τον Ραφαήλ Παγώνη!

Ο Ραφαήλ Παγώνης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο πρωταθλητισμός δεν μετριέται μόνο με τίτλους και διακρίσεις, αλλά και με το ήθος και τη στάση ζωής ενός αθλητή!

Ο 14χρονος τενίστας, μέσω των γονιών του, ενημέρωσε την ΕΦΟΑ ότι επιθυμεί να παραχωρήσει σε άλλον συναθλητή του την οικονομική ενίσχυση των 2.000 ευρώ που δικαιούται ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη ετήσια ενίσχυση προβλέπεται με τη φετινή απόφαση της Ομοσπονδίας για τους δύο κορυφαίους και τις δύο κορυφαίες junior κάθε κατηγορίας και αποτελεί σημαντική βοήθεια για την αγωνιστική παρουσία και την εξέλιξη των νεαρών αθλητών.

Έχοντας βρει ήδη τον δικό του δρόμο, ο Ράφα επέλεξε να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για να βοηθηθεί ένας άλλος αθλητής να κάνει το δικό του βήμα.

Η απόφασή του, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες στην ΕΦΟΑ, αποτελεί μια κίνηση ουσιαστικής αλληλεγγύης και ένα δείγμα του χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας αληθινός πρωταθλητής, ακόμα και αν μιλάμε για ένα αγόρι μόλις 14 ετών!