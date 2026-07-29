Προγνωστικά ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ: Έχει ρίσκο αλλά αξίζει

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαμσουνσπόρ σε φιλική αναμέτρηση στο Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Διαβάστε την ανάλυση του αγώνα και δείτε παρακάτω τα μελετημένα προγνωστικά.

Ανάλυση ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έρχεται από τη φιλική νίκη με 3-2 απέναντι στην Τσβόλε, σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, αρκετές φάσεις και χρήσιμα συμπεράσματα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Η «Ένωση» είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Ανάλυση Σαμσουνσπόρ

Η Σαμσουνσπόρ δεν δείχνει, μέχρι στιγμής, την ίδια σταθερότητα που είχε σε μεγάλα διαστήματα της περσινής σεζόν. Στο φινάλε του πρωταθλήματος έκανε κοιλιά, έχασε έδαφος στη βαθμολογία και τελικά έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ομάδα της Σαμσούντας ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 7η θέση της τουρκικής λίγκας, με 51 βαθμούς.

Δείτε τα προγνωστικά ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ!

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