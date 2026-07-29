«Συμφωνία Ολυμπιακού-Ρόμα για αγορά του Σαλάχ-Εντίν»

Σύμφωνα με τον Φίλιπο Μπιαφόρα, ο Ολυμπιακός θα βγάλει από τα ταμεία του 7-8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν ως αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα που θέλει να επιστρέψει στην Αργεντινή για τη Ρίβερ Πλέιτ.
Την περασμένη σεζόν, ο διεθνής Μαροκινός και επιθετικογενής αριστερός μπακ αγωνίστηκε ως δανεικός στην PSV Αϊντχόφεν. Έγραψε 25 συμμετοχές, από τις οποίες οι επτά ήταν στο Champions League και συγκεκριμένα, η μία στο 1-1 του «Γ. Καραϊσκάκης».
#ASRoma e #Olympiacos più vicini per #SalahEddine, affare sui 7-8 mln. Trattativa in corso per il difensore mancino #Koulierakis, occhi anche su #Cacciamani del #Torino. Per l’esterno d’attacco D’Amico lavora per fare abbassare le pretese su #Ezzalzouli@tempoweb @manasportroma— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 29, 2026