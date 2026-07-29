«Συμφωνία Ολυμπιακού-Ρόμα για αγορά του Σαλάχ-Εντίν»

Μετά την αποκάλυψη για το «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον, ο ίδιος Ιταλός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ των Ρωμαίων αναφέρθηκε σε οριστικό «deal» για τον Μαροκινό αριστερό φουλ-μπακ.

Σύμφωνα με τον Φίλιπο Μπιαφόρα, ο Ολυμπιακός θα βγάλει από τα ταμεία του 7-8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν ως αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα που θέλει να επιστρέψει στην Αργεντινή για τη Ρίβερ Πλέιτ.

Την περασμένη σεζόν, ο διεθνής Μαροκινός και επιθετικογενής αριστερός μπακ αγωνίστηκε ως δανεικός στην PSV Αϊντχόφεν. Έγραψε 25 συμμετοχές, από τις οποίες οι επτά ήταν στο Champions League και συγκεκριμένα, η μία στο 1-1 του «Γ. Καραϊσκάκης».