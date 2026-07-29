Νέα «πυρά» UEFA κατά FIFA: «Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει με τους συνεργάτες της»

Νέα αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο, των σχεδίων και των πιέσεων του να πουλήσει το 20% των μετοχών της FIFA σε ιδιώτες και χορηγούς.

«Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…» ήταν το μήνυμα του Τζιάνι Ινφαντίνο που προσπάθησε να περάσει προς τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις, με την UEFA να περνά στην αντεπίθεση:

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε για την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, ζητώντας τους να στηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά θα αποσυρθεί η προσφορά για την εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού.

Αυτό και μόνο αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη φύση αυτού του σχεδίου. Ωστόσο, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς του αθλήματος, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA.

Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της. Μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα με σωστό τρόπο.

Είναι καιρός να θέσουμε σε προτεραιότητα τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωταθλήματα, τους παίκτες και τους φιλάθλους».