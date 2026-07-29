Απειλεί τις ομοσπονδίες ο Ινφαντίνο: «Ψηφίστε την πώληση, αλλιώς…»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο απειλεί τις ομοσπονδίες με διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης, αν δεν ψηφίσουν το πλάνο του.

Αποφασισμένος να παραχωρήσει ένα μερίδιο των Παγκοσμίου Κυπέλλου σε fund είναι ο Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Μάρτιν Ζίγκλερ των «Times» να προχωρά σε μια ακόμα συνταρακτική αποκάλυψη. Ο πρόεδρος της FIFA προειδοποιεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες πως αν δεν ψηφίσουν υπέρ του πλάνου, δεν θα λάβουν οικονομική ενίσχυση!

Αυτό αναφέρει σε επιστολή που έστειλε στις ομοσπονδίες και περιμένει τις απαντήσεις τους εντός… 53 ημερών! Ο Ινφαντίνο ζητά να γίνει αποδεκτό το πλάνο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε fund προς εμπορική εκμετάλλευση, έτσι ώστε να προκύψουν και πολλά περισσότερα έσοδα για τις ομοσπονδίες.

Ως deadline-day ορίστηκε η 19η Σεπτεμβρίου, με την πώληση του ιστορικού ποδοσφαιρικού θεσμού να φτάνει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τονίζεται δε πως θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές με μπροστάρη τον Αμερικανό επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, το 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίχως κάποιος να γνωρίζει πώς ο Ινφαντίνο «έσπασε» σε κομμάτια τη διοργάνωση και με ποια δικαιοδοσία.

«Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…» είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει προς τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις.