Καλοσκάμης: Ανέβασε ρυθμούς και επέστρεψε

Ευχάριστα ειναι τα νέα που έρχονται για τον Δημήτρη Καλοσκάμη o οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Αποστολή στην Ολλανδία.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός που ειχε μείνει εκτός στις προηγούμενες προπονήσεις λόγω μυϊκού προβλήματος είχαμε πει πως βρίσκεται σε φάση επανόδου και πλέον επανήλθε. Συγκεκριμένα, ανέβασε ρυθμούς και επέστρεψε στην προπόνηση. Σήμερα δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ λόγω του ότι έχει χάσει προπονήσεις αλλά σίγουρα θα ειναι έτοιμος για το τελευταιο φιλικό με την Σεντ Τρούιντεν και προφανώς για το σούπερ καπ με τον ΟΦΗ όπου θα καλύψει τη μια θέση μικρού. Την άλλη θα την καλύψει είτε ο Αλεξίου που πάντως δεν έχει μπει ακόμα σε φουλ ρυθμούς είτε ο Χριστακόπουλος.