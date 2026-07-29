Νότιγχαμ Φόρεστ: Έτοιμη για σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ (pic)

Έτοιμη είναι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Άγγλους να θεωρούν τον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού τον κατάλληλο για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής.
Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του και ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ εγκρίνει την απόκτησή του 22χρονου, με τη διοίκηση να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 45 εκατ. ευρώ.
Ο Ντιομαντέ ταλαιπωρήθηκε από κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς τη σεζόν που μας πέρασε, ενώ με τη Σπόρτινγκ κατέγραψε μόλις 31 συμμετοχές διότι είχε συμμετάσχει και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.