Νότιγχαμ Φόρεστ: Έτοιμη για σπουδαία κίνηση με την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ (pic)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφή, με τους Άγγλους να καταβάλουν ένα ποσό γύρω στα 45 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Έτοιμη είναι να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους Άγγλους να θεωρούν τον ποδοσφαιριστή από την Ακτή Ελεφαντοστού τον κατάλληλο για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής.

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του και ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ εγκρίνει την απόκτησή του 22χρονου, με τη διοίκηση να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 45 εκατ. ευρώ.

Ο Ντιομαντέ ταλαιπωρήθηκε από κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς τη σεζόν που μας πέρασε, ενώ με τη Σπόρτινγκ κατέγραψε μόλις 31 συμμετοχές διότι είχε συμμετάσχει και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.