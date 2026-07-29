Συγκινητικός Τετέι: «Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται...» (vid)

Ο Ανδρέας Τετέι στηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και έστειλε το δικό του μήνυμα προς κάθε παιδί.

Πέρα από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, ο Ανδρέας Τετέι ξεχωρίζει και για την κοινωνική του δράση, με τον Έλληνα φορ του Παναθηναϊκού να έχει αναλάβει ρόλο πρεσβευτή του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού.

Ο Τετέι λοιπόν έστειλε το δικό του μήνυμα, στηρίζοντας την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και εξηγώντας πως όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα και αξίζουν να ονειρεύονται και άπαντες θα πρέπει να τα βοηθήσουν.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου και να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Γι'αυτό στηρίζω την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται, γι'αυτό βοήθησε κι εσύ».